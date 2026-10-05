Un hombre fue imputado por estafa en Villa Mercedes y deberá presentarse cada 15 días

Un hombre fue imputado provisoriamente por estafa en Villa Mercedes, luego de que la Fiscalía de Instrucción Nº 5 lo acusara de realizar varias operaciones comerciales presuntamente fraudulentas contra un conocido, aprovechando una relación de confianza de varios años.

La persona imputada fue identificada como Juan Manuel Lucero Garcés, a quien la Justicia atribuyó, en esta etapa, el delito de estafa en los términos de los artículos 172 y 45 del Código Penal Argentino.

Las operaciones investigadas

Según lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia, el denunciante se dedica a la compra y venta de vehículos y mantenía una relación de confianza con el acusado.

En ese contexto, Lucero Garcés le habría propuesto la compra de un vehículo perteneciente a una tercera persona. El precio acordado era de 9 millones de pesos y el denunciante realizó varias entregas de dinero, en dólares y en pesos.

Cuando se aproximaba el momento de entregar el vehículo, el imputado habría informado que el supuesto vendedor se había arrepentido. En lugar de devolver el dinero, le propuso al denunciante adquirir el 50 por ciento de un gimnasio de su propiedad. Para esa operación, entregó otra suma en dólares, además de los importes abonados inicialmente.

Días después, el acusado le habría ofrecido participar en un segundo gimnasio, esta vez por el 20 por ciento. Por esa operación, el damnificado entregó otra suma de dinero en dólares.

Además, según la Fiscalía, entregó cuatro cheques de 3 millones de pesos cada uno, que presuntamente estaban destinados a resolver cuestiones edilicias de los gimnasios.

Por último, el imputado se habría presentado en el comercio del denunciante para adquirir un vehículo. La operación se acordó mediante un crédito prendario y dos pagos de 4,1 millones de pesos, que, de acuerdo con el relato fiscal, no se concretaron.

Cuando el damnificado intentó recuperar el vehículo, el acusado habría interrumpido la comunicación y le indicó que se contactara con su abogado. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el denunciante no pudo recuperar el dinero entregado.

Pedidos de las partes y medidas dispuestas

La Querella adhirió a lo planteado por la Fiscalía y solicitó la prisión preventiva por 90 días. También sostuvo que el imputado habría mentido al declarar su domicilio, que estaría radicado en la ciudad de San Luis, y que existirían riesgos procesales.

La Fiscalía, en cambio, pidió como medida de coerción que el acusado firmara el libro ante ese organismo cada 15 días durante cuatro meses.

La Defensa rechazó el pedido de prisión preventiva y sostuvo que no existió un ardid destinado a engañar al denunciante ni riesgos procesales. También afirmó que no había documentación que acreditara las operaciones comerciales y consideró que los planteos eran abstractos.

Luego de escuchar a las partes, la jueza Natalia Pereyra Cardini, a cargo del Juzgado de Garantía Nº 3, tuvo por formulados los cargos provisorios contra Juan Manuel Lucero Garcés.

Como medidas de coerción, dispuso la firma del libro ante la Fiscalía cada 15 días durante cuatro meses, la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier modificación, y la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial expresa.

En la audiencia intervinieron el secretario subrogante Fabián Aguilar, en representación del Ministerio Público Fiscal; Gisela Milstein, fiscal de Instrucción Nº 5; los abogados de la Querella Julio César Fernández Triches y Sergio Bringas; y el defensor José Luis Heredia.