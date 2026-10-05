Un hombre murió de un disparo en la nuca y fue hallado en un canal de San Miguel

Un hombre de 42 años fue hallado muerto en un canal revestido del paraje San Miguel y la Justicia investiga el caso como un homicidio. La necropsia determinó de manera preliminar que tenía un proyectil a la altura de la nuca.

La víctima era oriunda de Colombia y residía en Quines. El cuerpo fue encontrado el sábado, aunque no se difundieron otros datos sobre su identidad.

La investigación judicial

La fiscal de Instrucción en lo Penal, Linda Maluf, explicó que todavía no cuenta con el informe completo de la necropsia. “Todavía no tengo el informe completo de la necropsia, sí se pudo establecer que había un proyectil a la altura de la nuca”, declaró la funcionaria.

Durante el mediodía del domingo, Maluf y su equipo intensificaron las tareas para esclarecer el hecho. En el operativo también participaron efectivos de la División Homicidios y agentes de las comisarías de Candelaria y Quines.

Además, interviene la fiscal adjunta, doctora Alcaraz. Hasta el momento, la investigación se encuentra en curso y no se informaron detenciones ni personas imputadas.