Un hombre murió tras ser atacado con una piedra en la cabeza en San Luis

Un hombre de 59 años murió este domingo 27 de septiembre por la tarde tras ser atacado con una piedra en la cabeza en el barrio La República, de la ciudad de San Luis.

Efectivos de la Policía de la Provincia recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un incidente registrado entre las manzanas 42 y 43 del barrio.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima tendida en el suelo y aparentemente sin signos vitales. Luego arribó personal médico, que constató que el hombre se encontraba sin vida.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, quien dio aviso al 911, un sujeto golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra. Tras el ataque, el hombre cayó inmediatamente al suelo y el agresor huyó.

La esposa de la víctima, que se encontraba en el lugar, manifestó que el presunto atacante sería un conocido con quien mantenían problemas de vieja data.

La Policía lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y localizar al autor.