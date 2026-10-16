Un hombre quedó detenido en Villa Mercedes por una causa de abuso sexual y corrupción de menores

La Justicia dictó prisión preventiva por 120 días para un acusado de 29 años. La investigación se inició a partir de una denuncia en perjuicio de una niña.

Un hombre de 29 años quedó detenido en Villa Mercedes luego de que el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial dictara prisión preventiva por 120 días en una causa por presuntos hechos de abuso sexual y corrupción de menores en perjuicio de una niña.

La resolución fue adoptada este viernes 16 de octubre de 2026, tras una audiencia encabezada por la jueza Natalia Pereyra Cardini. Durante la instancia se ratificaron los cargos formulados el 8 de octubre y se resolvió que el imputado permanezca privado de su libertad mientras continúa la Investigación Penal Preparatoria.

Cómo fue la detención en Villa Mercedes

El acusado había sido detenido el 7 de octubre por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13).

El procedimiento se concretó en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle Comandante Videla, luego de que la Fiscalía de Instrucción Penal en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1 emitiera una orden de captura.

Los elementos incorporados a la investigación

Según lo expuesto en la audiencia, la causa reúne la denuncia, declaraciones y entrevistas, el testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell, un informe psicológico y un examen médico clínico forense.

La acusación comprende dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravados por la edad de la víctima, la convivencia preexistente y la guarda. También incluye un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante, con los mismos agravantes, y corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 18 años.

Al fundamentar la prisión preventiva, la magistrada consideró que la medida era necesaria para cautelar el proceso y remarcó la gravedad de las circunstancias investigadas. Además, hizo referencia al interés superior del niño y a las convenciones internacionales que protegen sus derechos y los de las mujeres.

La defensa presentó un recurso de revisión

La audiencia se extendió por más de dos horas. En ese marco, la jueza autorizó la realización de una Cámara Gesell al hermano de la víctima, quien podría aportar su testimonio a la causa.

También se planteó la posibilidad de iniciar otra investigación por la presunta comisión de distintos delitos.

La defensa, representada por Lucio Agustín Pereira Alonso, se opuso a la prisión preventiva y solicitó que el acusado continuara el proceso en libertad o, de manera subsidiaria, bajo medidas de coerción menos restrictivas.

El abogado dejó planteado un recurso de revisión, por lo que la resolución será remitida al Colegio de Jueces para su tratamiento.

Finalmente, efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes trasladaron al acusado al Servicio Penitenciario Provincial.