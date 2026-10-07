Un hombre quedó en prisión preventiva por 30 días en una causa por violencia de género en Villa Mercedes

Un hombre de 34 años quedó detenido con prisión preventiva por 30 días en una causa por violencia de género, luego de una resolución del Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La medida fue ordenada este martes 6 de octubre. El acusado está considerado autor de los delitos de lesiones leves calificadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por haber mediado una relación de pareja, en dos hechos.

Además, se le imputan los delitos de violación de domicilio, amenazas, daños y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real.

La detención del acusado

El individuo había sido detenido el pasado 29 de septiembre por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, por disposición de la Justicia provincial y en el marco de la causa.

Tras la audiencia realizada este martes, el hombre fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplirá la prisión preventiva durante el plazo establecido por la Justicia.