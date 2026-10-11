Un hombre volcó con su auto en la ruta 2, cerca de La Toma

Un hombre de 28 años volcó este sábado 10 con un Fiat Regata sobre la ruta 2, en cercanías de la planta recicladora de La Toma. Era el único ocupante del vehículo y fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica.

El siniestro vial ocurrió cuando el automóvil terminó sobre la banquina, con las ruedas hacia arriba, e incrustado contra un poste de hormigón que quedó quebrado en su parte media superior.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor se encontraba de pie y era asistido por profesionales de la ambulancia del hospital de La Toma. Posteriormente, fue trasladado para su atención.

De acuerdo con las actuaciones realizadas, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado de 0,92 gramos de alcohol por litro de sangre.

Intervención de distintas áreas

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica (DG-5), Seguridad Vial (DG-6), personal de EDESAL, Bomberos (DG-11) y la grúa policial.

Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.