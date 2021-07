Un joven en estado delicado tras ser apuñalado en una pelea

Ciudad de San Luis (ED) Una pelea entre dos personas terminó con un joven grave. La trifulca, este sábado a las 7:30, fue en la calle 11 de Agosto al 1000 en la ciudad de San Luis, cerca del Aeropuerto San Luis.

“Habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas, se desconocieron y hubo una pequeña discusión con movimientos de manos, y uno de ellos recibió dos puñaladas: una cerca del riñón derecho y otra, en la espalda”, comentó el segundo jefe de la Comisaría Nº 38, comisario José Casella.

La víctima fue reconocida como Rodrigo Fernández, de 28 años. El agresor fue identificado, pero su identidad no fue informada para no entorpecer la investigación.

El joven, en una primera instancia, fue internado en la clínica Italia, adonde fue llevado por sus familiares, pero inmediatamente fue trasladado al Hospital San Luis.

Desde el centro de salud público, su director, José Núñez, indicó que Fernández está internado en el área de terapia intensiva, dado que se encuentra “hemodinámicamente inestable, ingresó a shock room de la guardia de Adultos por herida de arma blanca en tórax posterior en shock hipovolémico”, señaló al dar a conocer el informe médico del paciente. Núñez agregó que el joven “fue valorado por médicos emergentólogos y cirujanos, y fue operado; por ahora presenta pronóstico reservado”.

El relato de la madre

El Diario pudo dialogar esta tarde con la madre del joven apuñalado. Mirta Gladis Moroi, de 69 años, contó que a eso de las 6:30 de la mañana se despertó por los gritos de su hijo Rodrigo, quien le gritaba “mami, mami, me apuñalaron”.

La mujer, entre lágrimas, señaló que otro de sus hijos se levantó para asistir a su hermano.

Moroi no sabe dónde Rodrigo pudo haber sido apuñalado, pero lo que sí sabe es que el agresor fue su propio nieto, hijo de su hija. “Él estaba con Rodrigo, quien me decía ‘me apuñaló’. Yo no veía sangre, pero sí que estaban forcejeando, por eso llamé a la Policía. Después vi que había sangre por todos lados”.

Al consultarle sobre la relación con su nieto, Moroi dijo que “muy de vez en cuando viene” y agregó que es un “chico que tiene problemas, porque bebe y toma pastillas”, y comentó que ya ha sido detenido en otras oportunidades. La mujer dijo que en ese momento le preguntó a su nieto “qué había hecho”, a lo que él no pudo responder, porque “estaba ido”.

Moroi contó que habló con su hija, quien le señaló que iba a entregar su hijo ante las autoridades.

Fuente: ED