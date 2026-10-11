Un joven murió tras un choque entre una moto y un auto en San Luis

Un joven de 23 años murió durante la madrugada de este domingo 11 tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de San Luis. El choque ocurrió alrededor de las 2:40 en la intersección de la avenida Vía del Peregrino y la colectora norte de la Ruta Nacional 147.

Según las primeras actuaciones, un automóvil Renault 19, conducido por un hombre de 35 años, circulaba por la colectora norte en sentido este-oeste. Al mismo tiempo, una motocicleta Bajaj Dominar 250, guiada por la víctima, transitaba por la avenida Vía del Peregrino en sentido norte-sur.

Por causas que son investigadas, ambos vehículos colisionaron en la intersección. Tras el impacto, personal de salud acudió al lugar y constató que el motociclista se encontraba sin signos vitales.

El conductor del automóvil fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde se constató que no presentaba lesiones.

De acuerdo con el informe policial, al automovilista se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se procedió al secuestro de ambos vehículos y al traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar las diligencias correspondientes.

En el lugar intervino personal policial de la dependencia con jurisdicción en la zona. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.