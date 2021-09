Un mujer asesinó a su hijo e hirió a su hija: “Un pájaro me dijo que los mate y me mate”

Una niña de seis años, herida y ensangrentada, corriendo por la calle y pidiendo ayuda. Ese fue el panorama con el que se encontraron miembros de la policía bonaerense cuando recorrían las calles de la localidad bonaerense de Villa Rosa, en el partido de Pilar.

Una mujer de unos 30 años asesinó a cuchillazos a su hijo de 11 años e hirió a su hija. Según argumentó la presunta agresora: “Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate”.

“Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate”, le había dicho la mujer a los policías, según relató uno de los investigadores, aunque sus declaraciones no tienen valor judicial. Al tiempo que argumentó que la muerte del niño se relacionaba con que “iba a ser llevado a un templo Umbanda”.

Pese a que aún resta el informe de la autopsia al cuerpo del menor, identificado como Thiago Emanuel López, los médicos que se presentaron en la escena del crimen aseguraron que presentaba heridas de arma blanca en el pecho, el cuello y la cabeza.

En tanto, la niña que logró escapar contaba con heridas de arma blanca en su pecho, piernas y brazos. Por sus lesiones, la pequeña tuvo que ser traslada a una sala de atención primaria local, para luego ser derivada a un hospital de la zona, donde permanecerá internada, aunque fuera de peligro.

En el hecho interviene personal de la comisaría 6° de Pilar y peritos de Policía Científica, al tiempo que la investigación quedó a cargo de Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de dicho distrito, el cual busca establecer los motivos del filicidio y el ataque contra la pequeña.