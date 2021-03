Un nene de 6 años perdió el brazo tras meterlo en el secarropas

Córdoba – El sábado pasado, una familia cordobesa sufrió un desafortunado episodio donde un niño de seis años mientras jugaba se accidentó con el secarropas el cual le tomo el brazo derecho.

En este sentido, el menor fue llevado desde su domicilio de barrio Patricios hasta el Hospital Infantil donde no pudieron salvarle su brazo y lo perdió por completo.

Según contó la mamá, Santino dijo en ese momento que se había intentado sostener cuando se estaba cayendo: “Había agua y me resbalé y me caí ahí arriba, eso giraba y giraba y yo quería sacar mi manito. Cuando saqué la saqué, me golpeé con la mesa”, relató.

Actualmente, Santino se encuentra internado en sala común y espera recibir el alta médica en los próximos días.

Anuncio

De este modo, su familia busca recibir la ayuda solidaria de los cordobeses para la compra de una protesis que le permita mejorar su calidad de vida.