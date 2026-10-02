Un periodista fue agredido en una estación de servicio de Villa Mercedes: el ataque quedó registrado en video

El periodista de FM Latina relató que había llegado al lugar para realizar una cobertura cuando fue abordado por un comerciante de la ciudad. Daniel Rodríguez, de MER, intervino al advertir la agresión, mientras su hija registraba lo sucedido con un teléfono celular. Según los testimonios, la joven también fue agredida. La Policía llegó posteriormente al lugar y, de acuerdo con lo informado por los protagonistas durante una entrevista, el presunto agresor habría sido localizado.

Un violento episodio ocurrido alrededor de las 20:00 en una estación de servicio ubicada en la zona de 25 de Mayo y Eleodoro Lobos, en Villa Mercedes, tuvo como víctima al periodista Miguel “Copito” Ocampos, de FM Latina.

Parte de la secuencia quedó registrada en un video tomado por la hija del periodista Daniel Rodríguez, de MER, quien se encontraba en el lugar e intervino al observar lo que estaba sucediendo.

Horas después, Ocampos y Rodríguez brindaron una entrevista al periodista Fernando Guajardo, en la que reconstruyeron el episodio desde sus respectivas perspectivas.

Ocampos aseguró que fue atacado cuando todavía tenía colocado el cinturón de seguridad

Según relató Miguel “Copito” Ocampos, había llegado hasta la estación de servicio para realizar una nota periodística vinculada con un grupo de motociclistas.

El periodista afirmó que, mientras se disponía a descender de su camioneta, fue abordado por un hombre al que identificó como Fernando Alcaje, comerciante del rubro cerrajería de Villa Mercedes.

De acuerdo con su testimonio, el hombre comenzó a reclamarle por una nota periodística realizada aproximadamente dos años atrás, relacionada con una familia de Chaján, Córdoba, y por un supuesto derecho a réplica.

Ocampos sostuvo que no alcanzaba a comprender lo que ocurría porque todavía se encontraba dentro del vehículo.

“Yo todavía tenía el cinturón de seguridad. Abro mi puerta y en ese momento veo que me empieza a pegar, me empieza a insultar”, relató.

Siempre según su versión, el agresor lo empujó hacia el asiento contiguo y continuó golpeándolo mientras permanecía dentro de la camioneta.

“Yo quedo acostado, él encima mío y me empieza a pegar”, aseguró.

Las imágenes difundidas muestran parte de la situación y la posterior intervención de personas que se encontraban en el lugar.

La intervención de Daniel Rodríguez

En ese momento se encontraba en la estación de servicio Daniel Rodríguez, quien advirtió lo que estaba ocurriendo e intervino.

Rodríguez estaba acompañado por su hija, quien comenzó a registrar la secuencia con un teléfono celular.

Ocampos señaló que se encontraba aturdido por los golpes y destacó la intervención de su colega y de otras personas presentes.

“Le agradezco a Daniel que pudo estar, que si no llegaba a estar él, no sé en qué termina”, expresó.

Durante la entrevista, Rodríguez explicó que reaccionó al observar que Ocampos estaba siendo golpeado dentro del vehículo.

Según su relato, comenzó a advertirle al agresor que estaba siendo filmado y le exigió que dejara de golpear al periodista.

“Alejate, te estoy filmando. Dejá de pegarle, te estoy filmando”, recordó Rodríguez.

De acuerdo con su versión, cuando el hombre advirtió que la situación estaba siendo registrada interrumpió momentáneamente la agresión, aunque posteriormente volvió a producirse una confrontación.

La hija de Rodríguez también habría sido agredida

Rodríguez aseguró además que su hija, quien estaba filmando el episodio, también fue agredida y que durante el incidente le arrojaron el teléfono celular.

Esta circunstancia forma parte del relato de los protagonistas y deberá ser determinada en el marco de las actuaciones correspondientes.

Durante la entrevista, Rodríguez manifestó su indignación por lo ocurrido y sostuvo que su intervención estuvo motivada por la violencia que observó contra Ocampos.

El antecedente mencionado por Ocampos

El periodista de FM Latina aseguró que no sería el primer episodio que habría mantenido con el mismo hombre.

Según su testimonio, aproximadamente dos años atrás había realizado una cobertura relacionada con una familia de Chaján, Córdoba, que había tenido un inconveniente con un trabajo de cerrajería.

Ocampos afirmó que posteriormente habría sufrido otro episodio de agresión cuando pasó frente al comercio del hombre.

Este antecedente fue relatado por el periodista durante la entrevista y constituye su versión de los hechos.

La Policía llegó al lugar

Luego del incidente arribó personal policial a la estación de servicio.

De acuerdo con lo relatado por Ocampos y Rodríguez, el hombre se retiró del lugar en una motocicleta pocos minutos después de la llegada de los efectivos.

Ocampos indicó que habría tomado por 25 de Mayo en dirección hacia la zona de los espejos de agua y que posteriormente comenzó su búsqueda.

Más tarde, mientras ambos periodistas brindaban la entrevista, señalaron que habían recibido información indicando que el hombre habría sido localizado.

“Nos acaban de decir con Daniel que lo han detenido”, manifestó Ocampos durante la conversación.

Al tratarse de información recibida por los protagonistas mientras eran entrevistados, la situación procesal y las circunstancias de la presunta detención requieren confirmación oficial de las autoridades competentes.

Ocampos fue examinado tras la agresión

El periodista explicó que posteriormente fue revisado y que intervino una médica forense.

También manifestó preocupación por los golpes recibidos debido a que posee un lente intraocular en el ojo derecho.

Durante la entrevista agradeció la asistencia recibida y mencionó la presencia del fiscal Maximiliano Bazla, además de las numerosas comunicaciones que recibió después de conocerse lo ocurrido.

Ocampos también agradeció el acompañamiento de colegas y mencionó al intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera.

El reclamo habría estado relacionado con una publicación periodística

Uno de los puntos coincidentes en los testimonios de Ocampos y Rodríguez es que el origen del reclamo habría estado relacionado con una publicación periodística realizada tiempo atrás.

Rodríguez afirmó que, cuando preguntó por qué estaba golpeando a Ocampos, el hombre habría respondido que el periodista no le había otorgado un derecho a réplica.

De esta manera, según los testimonios brindados por ambos periodistas, la agresión se habría producido en un contexto directamente relacionado con el trabajo periodístico desarrollado por Ocampos.

El episodio quedó registrado en video

La existencia del registro audiovisual permitió documentar parte de la secuencia ocurrida en la estación de servicio.

Las imágenes muestran momentos de tensión, la intervención de Rodríguez y parte de la situación posterior. Sin embargo, el video disponible no necesariamente registra la totalidad de lo sucedido antes, durante y después del incidente.

Tanto Ocampos como Rodríguez reclamaron que la Justicia investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades correspondientes.

Las expresiones formuladas durante la entrevista respecto de posibles delitos, antecedentes o la situación judicial del presunto agresor corresponden a apreciaciones y testimonios de los entrevistados. La eventual calificación penal de los hechos deberá ser establecida por la Justicia.

El episodio se encuentra en desarrollo y se aguarda información oficial que permita precisar las actuaciones policiales y judiciales posteriores.