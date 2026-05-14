Un político de Tailandia propone que las mujeres puedan tener cuatro maridos legales

La propuesta del dirigente político tailandés Mongkolkit Suksintharanont, líder del partido Thai Civilized, volvió a colocar a Tailandia en el centro de la polémica internacional. El referente político planteó una reforma radical al sistema matrimonial: legalizar la poliandria, es decir, permitir que una mujer pueda tener múltiples esposos de manera legal.

La iniciativa rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de distintos países, generando un intenso debate sobre igualdad de género, modelos familiares y el futuro de las relaciones matrimoniales.

Según sostuvo Mongkolkit Suksintharanont, la medida busca responder a una realidad social marcada por una creciente cantidad de hombres “solitarios” y por lo que considera una desigualdad histórica en torno a las relaciones poligámicas.

En ese sentido, el dirigente argumentó que, si históricamente los hombres pudieron tener varias parejas o esposas en diferentes culturas y contextos, las mujeres deberían contar con el mismo derecho. La propuesta se presenta como un planteo de “igualdad matrimonial” dentro de la sociedad tailandesa.

La justificación económica detrás del proyecto

Uno de los puntos más llamativos del planteo fue el argumento económico. El político aseguró que una familia con cuatro esposos podría tener una estructura financiera más sólida gracias al ingreso de múltiples salarios y al reparto de responsabilidades domésticas.

De acuerdo con esa visión, varios adultos compartiendo tareas del hogar, gastos y crianza podrían generar mayor estabilidad económica y social para las familias.

Las declaraciones rápidamente provocaron miles de reacciones en internet. Muchas mujeres tomaron la propuesta con humor y comenzaron a bromear sobre la posibilidad de “tener un esposo para cocinar, otro para limpiar, otro para pagar las cuentas y otro para divertirse”.

Reacciones divididas en Tailandia

Mientras algunos sectores consideran que el debate abre una discusión moderna sobre igualdad y libertad individual, otros creen que la iniciativa podría alterar profundamente las estructuras familiares tradicionales.

Entre los hombres, muchas opiniones reflejaron escepticismo y preocupación por la convivencia entre “co-maridos”, mientras que sectores conservadores advirtieron que una reforma de este tipo podría afectar los valores culturales y sociales de Tailandia.

La poligamia, históricamente vinculada a hombres con múltiples esposas, ha tenido presencia en distintas etapas culturales del país asiático, aunque no siempre bajo reconocimiento legal formal. Por eso, la propuesta de habilitar la poliandria representa un cambio completamente disruptivo dentro del debate político y social.

Un debate que ya recorrió el mundo

Más allá de las posibilidades reales de que el proyecto avance, el dirigente consiguió instalar el tema en la agenda internacional. La propuesta generó repercusión en redes sociales, programas televisivos y portales de noticias de todo el mundo.

Para muchos analistas, el objetivo político también apunta a captar atención mediática y posicionarse dentro de un escenario cada vez más competitivo y polarizado.