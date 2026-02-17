Un proyecto innovador busca capacitar a personas con discapacidad en herramientas digitales y empleo

La consultora Trama Pública Consultores desarrolla iniciativas destinadas a acompañar a personas con discapacidad en su integración al mundo tecnológico y al mercado laboral. Su enfoque se basa en la orientación vocacional, la gestión de talentos y la capacitación digital, promoviendo nuevos paradigmas de inclusión socio-laboral.

En ese marco, la visita a la provincia fue coordinada por la Secretaría de Discapacidad, con el objetivo de acercar esta herramienta a distintas instituciones y centros de día. La propuesta busca generar espacios de formación tecnológica supervisados por especialistas, donde alumnos, docentes y familias puedan adquirir competencias digitales aplicadas al empleo y al desarrollo de emprendimientos.

En Villa Mercedes, la comitiva visitó la institución Amuyen, donde fueron recibidos por integrantes de la comisión, entre ellos Mario Bidegain, Nelly Sosa, Andrea Mondaca y Lorena Mondaca.

Durante el encuentro, las fundadoras de la consultora, acompañadas por el economista y analista de riesgos Juan Manuel Sierra, recorrieron las instalaciones y presentaron el proyecto de Polos Tecnológicos, que contempla capacitación en redes sociales, gestión digital y herramientas tecnológicas para potenciar emprendimientos y mejorar las oportunidades laborales.

La agenda incluyó también una visita al Centro de Día La Esperanza, donde fueron recibidos por el presidente Gonzalo Durante y la coordinadora de Educación Especial Ivana Biaggo, junto a representantes de la Secretaría, como Jorge Pipitone y Osvaldo Viú.

En el recorrido, los representantes conocieron los distintos espacios productivos, como carpintería, cocina, música y huerta, además de evaluar un área destinada a la instalación de una futura isla tecnológica, que permitirá el desarrollo del programa.

La última visita se realizó en el Centro Educativo Terapéutico Ailen, donde las socias Anabella Larroca y Valentina Palermo recibieron a la comitiva y manifestaron su interés en la iniciativa.

El proyecto fue valorado por su potencial para fortalecer la inclusión, mejorar la autonomía y generar oportunidades laborales concretas, en un contexto donde el acceso a la tecnología resulta clave para la integración social.

La implementación de estos polos tecnológicos apunta a crear espacios de formación accesibles e inclusivos, donde las personas con discapacidad puedan desarrollar habilidades digitales, gestionar emprendimientos y ampliar sus oportunidades laborales.

La iniciativa se alinea con las políticas públicas provinciales orientadas a promover la igualdad de oportunidades y la inclusión plena, consolidando a San Luis como una provincia que apuesta a la innovación social y tecnológica.