Un puma cachorro ingresó a una vivienda en Villa Mercedes: trabajan para rescatar al animal

Un puma cachorro ingresó este miércoles a una vivienda familiar de Villa Mercedes, generando un operativo para retirar al animal de manera segura y evitar riesgos tanto para los habitantes del sector como para el propio ejemplar.

El episodio ocurrió en la zona de Leonismo Argentino, entre Moreno y Corrientes, donde el felino fue localizado en el interior de una casa.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, se trabaja en el lugar con el objetivo de resguardar a los vecinos y lograr poner al animal a salvo, procurando evitar situaciones que puedan provocarle estrés o generar una reacción defensiva.

Operativo para retirar al puma de la vivienda

La presencia del ejemplar generó sorpresa entre los residentes del sector, debido a que se trata de una zona urbana de Villa Mercedes, San Luis.

Por el momento no se informó oficialmente cómo llegó el puma hasta la vivienda ni desde qué sector habría ingresado a la ciudad.

El procedimiento permanece centrado en retirar al cachorro de manera segura, preservando su integridad y la de las personas que se encuentran en las inmediaciones.

Se aguarda información oficial sobre el resultado del operativo y el posterior destino del animal.

Créditos: Fm Stylo Villa Mercedes