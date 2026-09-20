Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán durante la madrugada

Un sismo de magnitud 5 se registró durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en la provincia de Tucumán. El temblor fue percibido por habitantes de diferentes localidades y despertó a numerosos vecinos.

De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro fue localizado al norte de Trancas, a unos 60 kilómetros al este de Cafayate, 63 kilómetros al noreste de Colalao del Valle y 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú.

La profundidad a la que se produjo el fenómeno contribuyó a que el movimiento pudiera ser percibido en una zona amplia, aunque con menor impacto potencial sobre la superficie. En distintos puntos de Tucumán, vecinos aseguraron haber sentido el temblor con mayor claridad en edificios.

Minutos antes, a las 5:32, se había registrado otro sismo en la región. Ese movimiento alcanzó una magnitud de 4,3, tuvo una profundidad de 205 kilómetros y fue localizado cerca de Angastaco, en el límite regional entre Catamarca y Salta.

Hasta el momento, no se informaron personas heridas ni daños materiales como consecuencia del fenómeno. Las autoridades recomendaron mantener la calma y respetar los protocolos de seguridad ante la posibilidad de nuevos movimientos.

La región del Noroeste Argentino presenta actividad sísmica frecuente debido a su ubicación dentro de una zona de interacción tectónica. La información oficial sobre estos eventos es relevada y actualizada por el INPRES.