Un sismo sacudió la isla de Creta: al menos un muerto y nueve heridos

Un sismo con una magnitud preliminar de 6,5 en la escala de Ritcher sacudió la isla griega de Creta, según informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, y un hombre que se encontraba en el interior de una iglesia, falleció.

Creta es la isla más grande y poblada de Grecia con más de 634.000 habitantes y según el mencionado centro sismológico, el terremoto tuvo una profundidad de 2 kilómetros.

El epicentro se sitúa a 20 kilómetros de la ciudad de Heraklion y provocó daños en edificios así como también el bloqueo de algunas carreteras.

#Breaking: Just in – A major 6.5 magnitude of a #earthquake shook the region of #Crete in #Greece, with the epicenter being #Heraklion. Causing some old buildings to collapse, and some to crack open. #Κρήτη #σεισμό pic.twitter.com/kQdzitcWsM

