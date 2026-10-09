Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá y generó más de 30 réplicas

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y provocó escenas de pánico en la capital y otras regiones del país. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas, aunque continúan evaluando daños materiales.

El movimiento telúrico se registró a las 12:56, según el Instituto de Geociencias panameño. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había informado inicialmente una magnitud de 8,0, pero luego revisó la cifra a 7,7.

El organismo estadounidense ubicó el epicentro a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, cerca del extremo sur de Panamá, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Más de 30 réplicas tras el sismo

El Instituto de Geociencias reportó cerca de 10 réplicas durante los minutos posteriores al terremoto. Hasta las 14:20, la cantidad había superado las 30, incluida una de magnitud 6,0 localizada al norte de Tonosí.

En la Ciudad de Panamá, cientos de personas abandonaron edificios y se reunieron en las calles, visiblemente conmocionadas por la intensidad del movimiento. Los sismos en la capital panameña son inusuales y se registran principalmente en la provincia de Chiriquí.

“Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados”, contó a la agencia AP Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera. “Toda la gente está afuera asustada”, agregó.

Daños en edificios, una iglesia y rutas

Las autoridades comenzaron a evaluar posibles daños en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, entre otras regiones.

Según imágenes difundidas por medios locales, parte de un hotel se derrumbó en Penonomé, a unos 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. También se reportaron daños importantes en la Parroquia San Juan Bautista de esa localidad, grietas en otros edificios y fisuras en una ruta de la provincia de Veraguas.

El presidente José Raúl Mulino llamó a la calma y pidió a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que informaran sobre las consecuencias del sismo. “No se debe utilizar lo ocurrido para generar alarmas y desorden”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Levantaron la alerta de tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico había advertido inicialmente sobre la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México durante las tres horas posteriores al sismo.

Más tarde, el organismo confirmó que la amenaza había pasado. En El Salvador, las autoridades habían emitido una alerta de “amenaza moderada de tsunami” y señalado que el nivel del mar podía aumentar hasta un metro durante las dos horas siguientes.

El terremoto se sintió en todo el territorio panameño y también en regiones de Costa Rica y Colombia, mientras continúan las tareas oficiales de evaluación.