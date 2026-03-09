Una auditoría revela millonarios movimientos del juez Saa Petrino desde el Colegio de Magistrados a su cuenta personal

Una auditoría interna reveló que el juez Santiago Saa Petrino realizó movimientos millonarios de dinero desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Luis hacia su cuenta personal, lo que generó una fuerte polémica institucional y derivó en nuevas denuncias para esclarecer el destino de esos fondos.

El caso se suma a una presentación judicial realizada hace cinco meses, que ya advertía sobre un presunto manejo irregular de recursos económicos dentro de la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales de la provincia.

Qué detectó la auditoría sobre las cuentas del Colegio de Magistrados

Según el informe de auditoría, se identificaron transferencias de dinero desde cuentas del Colegio de Magistrados hacia cuentas personales vinculadas al juez Saa Petrino.

Las operaciones, que habrían alcanzado montos millonarios, encendieron alarmas dentro de la institución y motivaron pedidos de explicaciones sobre el destino y la justificación de esos movimientos financieros.

El Colegio de Magistrados es una entidad que representa a jueces y funcionarios del Poder Judicial, y administra recursos provenientes de aportes institucionales y actividades de la organización.

Por ese motivo, la revelación generó preocupación entre miembros de la institución y dentro del ámbito judicial provincial.

La denuncia había sido presentada hace cinco meses

El conflicto no es reciente.

Hace aproximadamente cinco meses se radicó una denuncia por un presunto multimillonario desmanejo de fondos, que señalaba irregularidades en la administración económica del Colegio de Magistrados.

Sin embargo, según trascendió, la investigación judicial aún no habría avanzado de manera formal, lo que despertó cuestionamientos sobre los tiempos del proceso y la falta de medidas concretas para esclarecer el caso.

La presentación judicial advertía sobre movimientos financieros de gran magnitud, solicitando que se analicen transferencias, documentación contable y la trazabilidad de los fondos.

Reclamos por transparencia en el Poder Judicial de San Luis

El caso generó repercusiones dentro del ámbito judicial y político de San Luis, ya que involucra a un integrante del sistema judicial y a una institución representativa de magistrados.

Diversas voces reclamaron mayor transparencia y una investigación rápida que determine si existieron irregularidades administrativas o posibles delitos.

Hasta el momento, no se conocieron resoluciones judiciales firmes sobre el tema, mientras crece la expectativa sobre el avance de la causa y las eventuales responsabilidades que puedan determinarse.