Una camioneta impactó contra un caballo y terminó colisionando con un móvil policial

Un grave siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes dejó tres hombres heridos en la Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 13, en cercanías de Los Molles, en el departamento Junín, provincia de San Luis.

El accidente se registró alrededor de las 00:20 y estuvo protagonizado por una camioneta, un caballo y un móvil policial que realizaba recorridos de prevención en la zona.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por la Policía de San Luis, un hombre de 63 años conducía una camioneta Chevrolet S-10 en sentido norte-sur cuando, en ese sector de la ruta, un equino cruzó de manera repentina la calzada.

El conductor no logró evitar el impacto y embistió al animal, que debido a la violencia del choque cayó en la caja de la camioneta y murió en el lugar.

Como consecuencia del impacto inicial, la Chevrolet S-10 cruzó de carril e impactó de frente contra un móvil policial que circulaba en sentido sur-norte realizando tareas de prevención sobre la ruta.

Tres heridos y traslado al hospital

En el patrullero policial viajaban dos efectivos de 27 y 43 años, quienes también resultaron lesionados producto de la colisión.

Tras el siniestro, los tres hombres fueron asistidos por personal del sistema de salud pública provincial y posteriormente trasladados en ambulancias al Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo, donde recibieron atención médica de mayor complejidad.

Según la información brindada por fuentes policiales, los heridos se encontraban fuera de peligro.

Operativo en la zona

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de distintas dependencias de la Policía de San Luis, junto con Bomberos Voluntarios de Los Molles, quienes realizaron tareas de asistencia, seguridad vial y remoción de los vehículos involucrados.

El hecho vuelve a poner en foco la presencia de animales sueltos en rutas de la región serrana, una situación que en reiteradas ocasiones ha provocado siniestros viales en el corredor turístico de la Ruta Provincial 1.