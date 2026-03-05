Una compañia de telefonía móvil deberá pagar una millonaria indemnización por servicio irregular en San Luis

La Justicia de la provincia condenó a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar) a pagar una indemnización millonaria tras comprobarse una prestación irregular del servicio y trato indigno hacia una usuaria, en un fallo que refuerza la protección de los derechos de los consumidores.

La sentencia fue dictada por un tribunal de la provincia de San Luis, que determinó que la compañía deberá abonar más de 2 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, además de otras sanciones vinculadas a la vulneración de los derechos del consumidor.

Un reclamo que llegó a la Justicia

El caso se originó a partir del reclamo de una clienta que denunció problemas persistentes en el servicio de telefonía y una atención deficiente por parte de la empresa al intentar resolver la situación.

Según se desprende del expediente, la usuaria realizó numerosos reclamos sin obtener una solución efectiva, lo que derivó en una demanda judicial. Durante el proceso se acreditó que la compañía no brindó una respuesta adecuada ni cumplió con los estándares mínimos de atención exigidos por la normativa de defensa del consumidor.

Fallo por trato indigno al consumidor

El tribunal consideró que la conducta de la empresa configuró trato indigno hacia el usuario, una figura contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor, que obliga a las empresas a brindar un servicio adecuado y respetuoso.

En ese sentido, la sentencia estableció que la empresa incurrió en incumplimiento contractual y mala prestación del servicio, generando perjuicios a la clienta.

Además de la indemnización económica, el fallo remarca la responsabilidad de las compañías de telecomunicaciones de garantizar una atención eficiente y soluciones rápidas ante los reclamos de los usuarios.

Un precedente en la defensa del consumidor

El caso se suma a otros fallos judiciales que buscan fortalecer la protección de los consumidores frente a empresas prestadoras de servicios, especialmente en sectores clave como la telefonía y las telecomunicaciones.

Desde el ámbito judicial remarcaron que las empresas no solo deben prestar el servicio contratado, sino también garantizar un trato digno y respuestas efectivas ante los reclamos.

El fallo podría convertirse en un antecedente relevante para futuros reclamos de usuarios que enfrenten problemas similares con compañías prestadoras de servicios.