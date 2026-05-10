Una joven sufrió un traumatismo de cráneo tras un choque entre motocicletas en Villa Mercedes

Una joven de 18 años sufrió un traumatismo de cráneo tras un violento accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado 9 de mayo en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El siniestro se produjo alrededor de las 22:50 en la intersección de las calles Uruguay e Italia, donde colisionaron dos motocicletas. De acuerdo a la información policial, efectivos acudieron al lugar tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones.

Según las actuaciones preliminares, una motocicleta Zanella ZR 150 cc de color negro, conducida por un joven de 26 años, circulaba por calle Italia cuando impactó contra una motocicleta Zanella 110 cc de color rojo, guiada por la joven de 18 años.

Como consecuencia del fuerte choque, la mujer quedó tendida sobre la calzada y debió ser asistida por personal médico del Sempro, que posteriormente la trasladó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Ya en el centro de salud, los profesionales realizaron una tomografía computada y diagnosticaron un traumatismo de cráneo, motivo por el cual la paciente fue derivada al área de cuidados intensivos para monitorear su evolución clínica.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

Además, al conductor de la motocicleta Zanella ZR 150 se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, según informaron fuentes oficiales.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Gisela Milstein, desde donde se dispuso el secuestro preventivo de ambos rodados, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la apertura de actuaciones por “Averiguación de lesiones culposas en accidente de tránsito”.