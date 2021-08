Una madre denunció ser expulsada del cine con su hija con autismo porque se reía efusivamente

Un descargo virtual tomó relevancia en las últimas horas y despertó la polémica en las redes y medios locales. De acuerdo a la publicación de Facebook de Camila Quintero, debió retirarse de una de las salas de Cines Fénix el domingo por la tarde porque su hija “se reía de manera muy efusiva o gritona”, propio en la conducta de un niño con diagnóstico TEA. La mujer aseguró que se sintió atónita por la discriminación a su pequeña, y luego del incidente decidió hacerlo público.

Desde la gerencia general de Cines Fénix aseguraron que la firma jamás adoptaría una postura discriminatoria contra una niña o niño, ni ante cualquier otro espectador, y sostuvieron que es la primera vez que deben enfrentar un hecho de estas características en once años de trayectoria en la ciudad de Villa Mercedes.

Otro dato que destacaron las autoridades es que el reclamo no fue asentado en el libro de quejas, por lo tanto no se tomó conocimiento hasta que fue difundido por los medios.

Por su parte Quintero, la mamá de la nena, quien fue entrevistada por distintos medios locales, aseguró que la discriminación social sucede en distintos ámbitos y llamó a la sociedad a tomar conciencia.

“Es falta de información. La gente no toma conciencia. El niño autista no es caprichoso, ni mal educado, es propio de su conducta. Esto no pasa solo en el cine, pasa en todos lados. Es momento de que la gente abra su mente”, expresó.