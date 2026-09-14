Una médica del Policlínico de Villa Mercedes fue notificada tras presuntamente negarse a atender a un herido de bala

Una médica de guardia de un hospital de Villa Mercedes fue notificada en el marco de una investigación judicial luego de que, presuntamente, se negara a atender a un paciente que había sufrido una herida de arma de fuego. El fiscal José Olguín, de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó la intervención de la Fiscalía y adelantó que se profundizarán las actuaciones.

El funcionario judicial brindó detalles del caso durante una entrevista con Daniel Arce y señaló que la profesional habría argumentado que necesitaba una orden judicial para atender al paciente, circunstancia que ahora será investigada.

“Se le ha notificado en el artículo 38”, explicó Olguín, quien indicó que la médica está siendo investigada por un presunto incumplimiento de deberes funcionales públicos.

El origen del caso: un joven herido de bala

El episodio que derivó en la investigación judicial tiene como antecedente un hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2026 en Villa Mercedes.

De acuerdo con la información policial, un joven de 17 años sufrió una herida de arma de fuego durante un presunto intento de robo registrado alrededor de las 18:00 en inmediaciones de avenida Presidente Perón y la bicisenda, en el sector de Costanera Este, San José.

Según el relato del damnificado, se encontraba en el lugar cuando fue sorprendido por un hombre vestido con ropas oscuras y con el rostro cubierto. El atacante presuntamente lo amenazó con un arma de fuego con intenciones de sustraerle sus pertenencias.

En esas circunstancias se habría producido un forcejeo y el agresor efectuó un disparo. El proyectil impactó en el dedo índice de la mano izquierda del adolescente.

Tras el ataque, el sospechoso escapó corriendo hacia el sur.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Suárez Rocha, donde recibió las primeras atenciones. Posteriormente, al comprobarse que el proyectil había quedado alojado, fue derivado para una atención de mayor complejidad.

La presunta negativa de la médica

Según explicó el fiscal José Olguín, durante la atención hospitalaria se habría producido la situación que ahora investiga la Justicia.

La profesional de guardia presuntamente se negó a atender al paciente argumentando que debía existir una orden de un juez.

Olguín sostuvo que, en principio, esa exigencia no tendría fundamento jurídico para condicionar la asistencia de una persona herida.

“Toda persona, independientemente de cuál sea la causa, tiene derecho a ser atendida”, señaló el fiscal durante la entrevista.

El funcionario remarcó además que el deber del profesional sanitario frente a una lesión que eventualmente pueda estar vinculada con un delito incluye dar intervención o notificar a las autoridades correspondientes, pero ello no debería impedir la asistencia médica.

“El médico tiene su obligación. Puede notificar la situación de esa herida o de una circunstancia que pueda ser motivo de un delito, pero tiene que atenderlo”, explicó.

¿Qué significa la notificación por el artículo 38?

Consultado específicamente sobre el procedimiento, Olguín explicó que la notificación implica que la profesional se encuentra formalmente bajo investigación y que tendrá la posibilidad de brindar sus explicaciones sobre lo ocurrido.

Según el fiscal, se analizará si existió un eventual incumplimiento de deberes funcionales públicos, aunque aclaró que la investigación recién comienza y que será necesario conocer los argumentos de la médica antes de avanzar con conclusiones.

“Vamos a escucharla bien, cuáles son sus razones y sus fundamentos para solicitar esto”, manifestó.

De esta manera, la notificación no implica por sí misma una declaración de culpabilidad, sino la existencia de una investigación en curso en la que deberán reunirse elementos y determinarse responsabilidades.

La médica no fue detenida

El fiscal también confirmó que la profesional no fue demorada ni detenida.

Durante el procedimiento se tomaron sus datos personales y se realizó la correspondiente notificación, sin que la Fiscalía considerara necesaria una medida restrictiva de la libertad.

Ahora la investigación continuará mediante la incorporación de documentación y testimonios.

Entre las medidas anticipadas por Olguín se encuentra el pedido de informes específicos a la Dirección del hospital, además de declaraciones de testigos y del propio paciente involucrado.

El fiscal señaló también que ya se mantuvo una comunicación con autoridades del establecimiento sanitario y que, según indicó, desde la conducción hospitalaria tampoco habrían encontrado fundamento para exigir una orden judicial como condición previa para atender una situación de esas características.

La investigación continuará en Villa Mercedes

La Fiscalía deberá ahora reconstruir con precisión qué ocurrió durante la guardia, determinar cuáles fueron las circunstancias concretas en las que se produjo la presunta negativa y escuchar la versión de la profesional involucrada.

También será necesario establecer mediante testimonios, documentación hospitalaria y otros elementos de prueba si efectivamente existió una negativa de atención y bajo qué argumentos se produjo.

El caso permanece bajo investigación en la Segunda Circunscripción Judicial de San Luis, mientras paralelamente continúan las actuaciones relacionadas con el episodio en el que resultó herido el adolescente.