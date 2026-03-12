Una mujer apareció desnuda a la orilla del Río San Luis y afirmó haber sido abusada

Una mujer fue encontrada desnuda y pidiendo ayuda en las inmediaciones del Río San Luis durante la mañana de este jueves, en un episodio que generó conmoción en la ciudad de San Luis. La víctima aseguró haber sido agredida por dos hombres durante la madrugada.

Según las primeras informaciones, el hecho se registró alrededor de las 09:00 en las proximidades del cruce de las avenidas Lafinur y José Santos Ortíz, donde automovilistas observaron a la mujer en estado de vulnerabilidad y solicitaron asistencia a las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, la víctima —de aproximadamente 38 años— manifestó que había sido atacada por dos hombres a quienes conocía previamente. El presunto episodio habría ocurrido durante la madrugada, en cercanías del Río San Luis.

Intervención policial y asistencia médica

A las 09:35, motoristas de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial constataron la presencia de la mujer en el lugar. Al ser identificada, explicó que no tenía documentación consigo y que actualmente se encuentra en situación de calle, ya que el inmueble donde residía habría sido vendido.

Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias SEMPRO, cuyo personal intentó asistirla. En un primer momento, la mujer se negó a recibir atención médica y a ser trasladada, aunque posteriormente —tras dialogar con los efectivos policiales— aceptó ser derivada al Hospital Central Ramón Carrillo, en un móvil policial.

Investigación judicial

Durante el procedimiento, la mujer relató que había permanecido durante la madrugada en la zona del río junto a dos hombres conocidos, quienes posteriormente la habrían agredido.

Si bien la víctima se negó a realizar una denuncia formal por escrito, fuentes policiales confirmaron que el hecho será igualmente puesto en conocimiento de la Justicia, mientras se aguardan los resultados de la atención médica y las evaluaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que la investigación continuará para determinar las circunstancias del episodio y establecer posibles responsabilidades.