Una mujer asesinó a su hijo de 2 años en Parque Patricios

Una mujer estranguló a su hijo de 2 años en el barrio porteño de Parque Patricios. La madre del bebé tenía denuncias de su ex pareja por violencia y estaba por perder la tenencia del niño.

Milo Alexander Derto llegó muerto el sábado a la madrugada al hospital de Parque Patricios. Según los datos preliminares, habría muerto por asfixia.

El padre de la víctima, que acusó a Paula Guerrero, pidió justicia por Milo. La familia paterna de la víctima alegó que la mujer asesinó al pequeño porque iba a perder la custodia esta semana.

“No puedo creer que mi hijito está muerto”, dijo Felipe Derto a Crónica. “Cada vez que me quería separar ella se ponía agresiva. Me lo ponía a Milo en el medio para que no la deje”, añadió el hombre quebrado por el dolor.

El hombre contó que empezó a recibir amenazas por parte de la mamá de su hijo. Le enviaba mensajes de audio en los cuales le advertía que antes de darle a Milo lo mataba y después se mataba ella. Hasta subió un video a sus redes sociales en el que se la escucha decirle al nene: “Me hubiera gustado que conocieras a tu tío”.

“El jueves fue la última vez que lo vi a Milo, estaba como perdido”, recordó su papá.

El viernes 14 de enero, volvió a pedir ayuda ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y apuntó: “Pedí que le hicieran una pericia psicológica a la madre y al nene”. Pero ya no hubo tiempo. Ese mismo día, la mujer fue notificada de la denuncia y, en consecuencia, de que esta semana la tenencia temporal de Milo pasaría a manos de su padre.

La acusada fue detenida y trasladada a la Alcaidía 12 B de la Policía de la Ciudad. La causa es investigada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional 3.