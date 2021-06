Una mujer de 70 años pidió ayuda a la Policía: “Hace varios días que no como”

La Policía de Comodoro Rivadavia se enfrentó a una triste situación: una mujer de 70 años acudió a ellos en la búsqueda de auxilio porque llevaba varios días sin comer.

Los oficiales fueron hasta su domicilio para asistirla, le llevaron algo de comida y se encontraron con una situación triste: una casa azotada por la humedad, sin agua corriente y cinco perros al borde de la desnutrición.

La señora jubilada les explica que no tiene familia, solo un hijo que no tiene contacto con ella, y les rogó que por favor no se llevaran a los animales ya que son su única compañía.

La mujer, además, les pidió si podían conseguir donaciones de alimento para sus cinco perros pero desde la comisaría abrieron una colecta para recibir cualquier tipo de ayuda.

