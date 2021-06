Una mujer denunció que dejaron morir a su hija enferma de coronavirus en un hospital de Río Cuarto

Comentó además que los mensajes que le enviaba su hija presagiaban lo peor. “Me decía me muero, me muero, me muero. Llevame a un (hospital) privado. No quiero morir así, o al menos quiero una muerte digna”.

Y añadió: “Lo más doloroso es que soy enfermera y mi hija estudiante de enfermería y nos toca vivir algo así, por el amor de Dios. No tengo palabras, no tengo consuelo, tengo impotencia, rabia”.

“Ella estaba con neumonía bilateral. Estaba saturando a 80. ¿Por qué demoraron tanto? Es desesperante. Tengo todos los mensajes de Whatsapp”.

Según contó, su hija le decía que divulgaría todo lo que estaba pasando por las redes. “Si me pasa algo hacelo llegar a los medios”, contó.

Los restos de Noelía fueron sepultados el lunes. “No es el momento de pensar” en una denuncia judicial. “Hacemos lo que podemos. Noelia dejó a un niñito de 10 años, a un papá destruido, a una familia destruida”, indicó.

El testimonio de su hermana

Magalí Bustos es la hermana de Noelia. En TN contó que ella “pedía por favor que alguien le acercara agua a las 12 de la noche”.

“Me contestaba por Whatsapp, no podía hablar. Recurría a golpear las cosas para que un enfermero fuera y le llevara agua”, señaló.

Y agregó: “Por una videollamada pude ver que mi hermana tenia toda la boca lastimada con sangre por la deshidratación que el cuadro de COVID-19 hace que tenga. Cuando le consulto si le habían dado agua me dice que sí. Estuvo esperando tres horas reloj por un vaso de agua”, aseguró.

Bustos dijo entender la situación por la que atraviesa el sistema sanitario ante la pandemia. “Pero no se trata solo del colapso. Solo te estaban pidiendo un vaso de agua. ¿Qué está pasando con el servicio de salud de Río Cuarto? ¿Quiénes son los responsables de que a una persona no le den un vaso de agua”.