Una mujer desnuda y maniatada fue hallada en el celular de Claudio Barrelier

Una mujer desnuda y maniatada aparece en una fotografía hallada en el celular de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. La imagen habría sido tomada en 2024 y la Justicia busca determinar quién es la persona retratada y en qué circunstancias fue obtenida.

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre posibles hechos de violencia sexual anteriores al crimen de la adolescente. Según la abogada querellante Fernanda Analiz, ya son seis las presuntas víctimas vinculadas a Barrelier, entre ellas Agostina, un episodio investigado durante 2025, el caso relacionado con la fotografía y otros testimonios recibidos en su estudio.

La querella investiga otros posibles casos

En diálogo con El Doce, Analiz sostuvo que la aparición de la imagen refuerza la hipótesis de que Barrelier pudo haber atacado a otras mujeres durante varios años. “No creo que haya descansado en ningún período Barrelier, lo ha demostrado la prueba”, afirmó.

La letrada señaló que varias jóvenes se acercaron recientemente para relatar situaciones en las que aseguran haber sido víctimas del acusado. Uno de los testimonios corresponde a una persona que contó que sufrió un abuso cuando tenía 11 años, cuando Barrelier tenía entre 18 y 19.

Analiz también indicó que al menos tres de los episodios denunciados habrían ocurrido en el mismo domicilio. En uno de ellos, la víctima no habría podido reconocer inicialmente a Barrelier y logró identificarlo después de que el caso de Agostina tomara estado público.

El teléfono ya había sido secuestrado

Uno de los cuestionamientos de la querella apunta a que el teléfono donde fue encontrada la fotografía ya había sido secuestrado por la Justicia durante una investigación anterior.

El dispositivo forma parte de la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien habría logrado recuperar información que Barrelier había eliminado. “En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó”, sostuvo Analiz.

La abogada afirmó que el femicidio de Agostina, ocurrido en mayo de 2026, podría haberse prevenido si el acusado hubiera sido detenido antes. La adolescente fue abusada, asesinada por asfixia y descuartizada, según la información consignada en la causa.

La investigación sobre la pareja del acusado

En paralelo, la Justicia investiga a Marianela Soledad Palmero, pareja de Barrelier, quien permanece detenida y está acusada de encubrimiento.

De acuerdo con Analiz, Palmero habría estado presente en hechos vinculados con el caso de Agostina y con el episodio investigado durante 2025. Sin embargo, la abogada aclaró que por el momento no pueden confirmar que haya tenido participación en el hecho relacionado con la fotografía de 2024.

Los investigadores intentan identificar a la mujer que aparece en la imagen y establecer si existe una conexión con alguno de los testimonios incorporados a la causa.