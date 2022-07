Una niña asegura que a Guada se la llevó un grupo de motociclistas

🔊 Listen to this La reconstrucción cumplió totalmente con las expectativas”, comentó ayer Héctor Zabala Agüero, abogado del papá de Guadalupe Belén Lucero, sobre los trabajos que la Policía Federal y personal de Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) llevaron adelante en el barrio 544 Viviendas entre miércoles y jueves. Lo más relevante fue la reproducción in situ del testimonio de una niña con retraso madurativo que asegura haber visto cuando un grupo de motociclistas se llevó a la pequeña, el 14 de junio del año pasado.

“Este es un testimonio que siempre estuvo presente, pero al que la Policía provincial y la Justicia local habían restado importancia. Eso, en parte, fue porque los resultados de la primera Cámara Gesell que le practicaron no fueron significativos. En cambio, la segunda Cámara Gesell que se le hizo en el fuero Federal fue mucho más productiva”, comentó el letrado.

Si bien había varios puntos de pericia para reproducir, Zabala Agüero destacó la importancia de que esa niña, a la que le cuesta expresarse, haya podido indicar lugares y situaciones también con su lenguaje corporal. “Facilitó mucho la comprensión de lo que quería decir”, opinó.

Puntualmente, “la pequeña dijo que actuaron cuatro motos, una de ellas procedente del norte y las otras del sur. Refiere que una sola era ocupada por un hombre y una mujer, quienes habrían sido los que se la llevaron, y que en los otros vehículos solo había hombres”, explicó.

Esa situación habría ocurrido luego de que las tías de las menores las abrigaron para salir a jugar y ellas cruzaron en dirección a un descampado. Ese trayecto que hicieron las pequeñas fue visto por una vecina, que también participó de la reconstrucción y cuyo relato coincidió con la franja horaria de la desaparición.

Sobre las imágenes de un comercio del barrio que habría captado a esas motos, el abogado lamentó que los dispositivos hayan estado mal configurados, por lo que la fecha no coincide con la de la desaparición. Por el mismo motivo, el desfasaje horario, tampoco pudo ser validado el testimonio de una maestra que dijo haber visto sola a Guadalupe en un descampado.

Durante la tarde de ayer, el sitio Fiscales.gob.ar emitió un comunicado oficial y reveló detalles de cómo fueron los trabajos en el barrio del sur capitalino.

Precisaron que la pericia constó de tres etapas: preparación y planificación, trabajo en el terreno y, la restante, de análisis.

En la planificación “el equipo fiscal entrevistó y recibió el testimonio de más de 100 vecinos y familiares de la víctima; y se contó con los informes de profesionales en Psicología sobre la participación de niñas y niños en la medida”, versa el texto.

En cuanto al peritaje informático, precisaron que hubo un análisis de las comunicaciones en la zona, los registros de las antenas de las distintas compañías de telefonía y sistematizaron la información recopilada en el caso en una matriz de gestión.

Durante la reconstrucción fueron citadas más de 20 personas que estaban en la escena del hecho en horarios previos y posteriores a la desaparición de Guadalupe.

Cada una de estas secuencias fueron filmadas y en el caso de las niñas y niños y de una testigo que padece discapacidad estuvieron acompañados por sus terapeutas y por profesionales en psicología del Departamento de Cámara Gesell del Poder Judicial de la Provincia.

Con el fin de “profundizar el análisis de las comunicaciones en curso”, miembros de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Dajudeco) registraron distintas geolocalizaciones en diferentes lugares de la zona sur de la ciudad capital.

A pesar de no haber emitido ningún testimonio a los medios, el informe expresó que los fiscales Cristian Rachid, Leonel Gómez Barbella, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo “se mostraron conformes con la medida desarrollada” argumentando que “alcanzaron los objetivos propuestos y agradecieron la cooperación de los testigos convocados, que permitió la recreación de las situaciones propuestas”.

