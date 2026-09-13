Una pintada en una escuela activó una investigación por el presunto abuso de una niña de 10 años

Una grave situación encendió las alarmas en una escuela del departamento Rawson, provincia de San Juan, luego de que fuera descubierto en uno de sus sanitarios un mensaje que advertía sobre el presunto abuso sexual de una niña de apenas 10 años y un posible embarazo.

El episodio ocurrió en la Escuela Carlos María del Alvear, ubicada en el barrio Villa San Damián, y derivó en la inmediata intervención de autoridades educativas, policiales y judiciales.

Un pedido de ayuda escrito en una pared

De acuerdo con la información conocida este domingo 13 de septiembre, en una de las paredes del baño apareció un mensaje anónimo en el que una menor afirmaba estar embarazada, señalaba que tenía 10 años y atribuía la situación a un familiar cercano. Junto al escrito había un dibujo de un rostro triste.

La gravedad del contenido llevó a la Dirección del establecimiento a poner la situación en conocimiento de la Justicia, que inició actuaciones para determinar quién había realizado la pintada y establecer las circunstancias del caso.

El mensaje fue posteriormente borrado por disposición de autoridades educativas provinciales, una decisión que generó cuestionamientos ante la posibilidad de que la inscripción constituyera evidencia. Sin embargo, quedaron registros fotográficos y testimonios del personal de la escuela que permitieron corroborar su existencia.

Intervino una fiscalía especializada

La investigación quedó bajo las directivas del fiscal Duilio Ejarque, responsable de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI).

Policías y peritos judiciales se trasladaron al establecimiento para realizar distintas medidas investigativas. Entre ellas se dispuso el relevamiento de elementos de interés, entrevistas con docentes y autoridades y el análisis de las cámaras de seguridad de la institución.

El objetivo inicial fue establecer quién había escrito el mensaje y, fundamentalmente, determinar si detrás de aquel pedido de auxilio existía una menor atravesando una situación de abuso y extrema vulnerabilidad.

La menor fue localizada

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó posteriormente que la niña vinculada con el episodio fue localizada.

La funcionaria destacó la intervención de los gabinetes técnicos zonales y de la fiscalía especializada, mientras equipos interdisciplinarios continuaban trabajando dentro de la comunidad educativa.

La asistencia comprende tareas de acompañamiento y contención destinadas tanto a estudiantes como al entorno de la menor, mientras avanza la investigación judicial para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades.

Por tratarse de una niña y de una investigación relacionada con un posible delito contra la integridad sexual, su identidad y cualquier información que permita individualizarla deben permanecer preservadas.

Fuente consultada: Agencia Noticias Argentinas (NA).