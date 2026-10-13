Una semana clave en el Congreso: Presupuesto 2027, ley de tierras y sesión por el DNU 70

El Congreso de la Nación afrontará una semana de alta actividad parlamentaria, con debates sobre el Presupuesto 2027, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la defensa de la soberanía de Malvinas y una sesión opositora para discutir la derogación del DNU 70/2023.

La agenda se desarrollará entre el martes y el jueves en la Cámara de Diputados, en una semana considerada “corta” por el calendario legislativo. Además de las discusiones en comisión, habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y sectoriales frente al Palacio Legislativo.

El debate por el Presupuesto 2027

El oficialismo habilitará finalmente el tratamiento del Presupuesto 2027, un mes después de que el proyecto ingresara al Palacio Legislativo. La comisión será conducida por Bertie Benegas Lynch y contará con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien será el único funcionario del Ministerio de Economía que asistirá para explicar la iniciativa.

El debate continuará el miércoles en comisión y se desarrollará junto con otros proyectos considerados centrales para la actividad parlamentaria de la semana.

La ley de tierras y la propiedad privada

El miércoles también comenzará en Diputados el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, un proyecto que ya tiene media sanción del Senado.

Durante su tratamiento en la Cámara Alta, la iniciativa sufrió modificaciones, entre ellas la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros que impulsaba el Gobierno.

En los pasillos del Palacio Legislativo se especula con que La Libertad Avanza intentará reponer esas limitaciones mediante una modificación. Diputados del oficialismo consultados por Infobae señalaron que se analiza incorporar “un artículo que restablezca los topes”.

Si la Cámara de Diputados modifica el texto aprobado por el Senado, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta, que podrá aceptar los cambios o insistir con la versión original.

El proyecto sobre Malvinas

En paralelo, continuará la discusión del proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas. El oficialismo y sus aliados sostienen el texto original y plantean que no sea dividido, aunque admiten una modificación: la posibilidad de crear una bicameral de seguimiento del accionar del Comité de Defensa.

La oposición peronista prepara un dictamen centrado en el primer capítulo del proyecto oficialista. Según el artículo, ese texto dejaría fuera los apartados vinculados con seguridad interior, la figura de terrorismo y la creación de un consejo con participación exclusiva del Poder Ejecutivo.

La sesión opositora y la movilización

Las principales miradas estarán puestas en el jueves, cuando bloques de Unidos, Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica intentarán realizar una sesión para tratar la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y proyectos vinculados con la morosidad de las familias.

En el oficialismo confían en impedir el quórum a partir del tratamiento de la ley de tierras durante la jornada previa. La oposición reconoce que no cuenta con el número suficiente, pero apuesta a la presión social para sumar el respaldo de diputados de bloques intermedios.

“El jueves se va a movilizar mucha gente y apostamos a que muchos vean la calle y acompañen”, afirmó una diputada del peronismo que busca apoyos entre otros espacios.

La protesta comenzará a las 10:30 y contará, según la convocatoria mencionada, con organizaciones de universitarios, endeudados, personas con discapacidad, jubilados, partidos políticos, movimientos sociales, la CGT, la CTA y grupos de inquilinos.

Con información de: infobae.com