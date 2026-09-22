Universidades: la Justicia intimó al Gobierno a actualizar fondos, salarios y becas

La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir con la actualización de los fondos destinados a las universidades públicas, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11.

El magistrado consideró que la administración de Javier Milei no acreditó el cumplimiento de la medida cautelar vigente, que contempla la actualización de salarios docentes y no docentes, además de los montos destinados a becas universitarias.

Cinco días para cumplir

En su resolución, Cormick estableció un plazo máximo de cinco días para que el Gobierno cumpla con lo dispuesto judicialmente.

La medida contempla un incremento salarial del 33% para el personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de una actualización del presupuesto destinado a las becas.

El juez también advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrían aplicarse multas económicas diarias.

El antecedente de la medida cautelar

Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la medida cautelar. La administración nacional había argumentado que el acuerdo firmado en junio demostraba que el conflicto había sido solucionado.

Sin embargo, Cormick consideró que ese acuerdo no resultaba suficiente y había intimado al Estado a informar y documentar, dentro de los tres días posteriores a la notificación, cuál era el nivel de cumplimiento alcanzado.

Ahora, el juez determinó que la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la cautelar haya sido cumplida.

Reclamos desde el ámbito político

Tras conocerse la resolución, el diputado Esteban Paulón se refirió al tema a través de su cuenta en la red social X.

“Hace UN AÑO exigimos el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario”, señaló el legislador, quien recordó que había denunciado judicialmente a funcionarios del Gobierno por presunto incumplimiento de sus deberes.

Paulón sostuvo que “siguen sin cumplir” y afirmó que la resolución judicial representa “un poco de racionalidad en este debate”.

“Señores del gobierno, CUMPLAN LA LEY!”, expresó.

Por su parte, el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, vinculó la situación con los reclamos que llevan adelante docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas. Pero vamos a seguir defendiendo una universidad que forma, investiga y abre oportunidades”, manifestó.

La reacción del Consejo Interuniversitario Nacional

Desde el ámbito universitario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, calificó la resolución como “una excelente noticia”.

Según explicó, la decisión responde a un planteo realizado por el CIN en el marco de la causa judicial por el presunto incumplimiento de la medida cautelar que permanece vigente.

Bartolacci sostuvo que las universidades esperan que el Gobierno nacional cumpla con lo dispuesto por el juez dentro de los plazos establecidos.

“Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, afirmó.