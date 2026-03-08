UNOXUNO lanzó “Me Duele”, su nuevo tema propio que apuesta al cuarteto con identidad emocional

UNOXUNO, banda del género cuarteto, presentó oficialmente “Me Duele”, su nuevo lanzamiento musical y el cuarto tema propio dentro de su repertorio. La canción aborda las emociones que surgen luego del final de una relación amorosa, con una interpretación marcada por la sensibilidad y una letra que pone el foco en el dolor de la despedida.

La propuesta musical busca conectar con quienes atraviesan procesos de separación o nostalgia, combinando el ritmo característico del cuarteto con una narrativa emocional que refleja el momento en el que una historia de amor llega a su final.

El tema fue escrito e interpretado por Charly Leguizamón, cantante de UNOXUNO, quien le imprime a la canción una interpretación cargada de sentimiento y cercanía con el público.

Un videoclip que acompaña la historia de la canción

El lanzamiento de “Me Duele” llega acompañado por un videoclip oficial, que profundiza el relato de la canción a través de una puesta en escena centrada en la distancia y el cierre de una relación.

En la producción audiovisual participan los actores Emiliano Quiroga y Luciana Soria, quienes interpretan a la pareja protagonista de la historia. A lo largo del video se retrata el proceso emocional que atraviesan los personajes, reforzando el mensaje central de la canción.

UNOXUNO continúa apostando a la música propia

Con este nuevo lanzamiento, UNOXUNO reafirma su apuesta por la producción de material original dentro del cuarteto, un camino que la banda viene consolidando con sus anteriores composiciones.

“Me Duele” se suma así al repertorio propio del grupo y representa un nuevo paso en la construcción de su identidad artística dentro de la escena del cuarteto.