UPrO Day: estudiantes de más de 30 escuelas conocieron las carreras disponibles para 2027

Estudiantes secundarios y público general participaron del UPrO Day, la jornada de puertas abiertas de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). Según la institución, asistieron cerca de 1.000 personas, entre ellas alumnos de más de 30 escuelas.

Los visitantes recorrieron los espacios de formación y conocieron las 44 carreras previstas para 2027, cinco más que las ofrecidas este año. Entre las nuevas opciones figuran Apicultura y Sistemas de Seguridad Electrónica. Algunas especialidades, además, actualizaron sus planes de estudio según las necesidades del sector productivo.

El secretario académico Alberto Ledesma explicó que unas 600 alumnas y alumnos asistieron durante la mañana y otros 300 lo hicieron por la tarde. En la Nave Técnica, los instructores prepararon demostraciones para que los visitantes pudieran experimentar con robots, trabajar con MDF y utilizar un torno, entre otras actividades.

Ledesma señaló que la formación en Electricidad incorporó contenidos vinculados con el ámbito rural. También mencionó más horas de uso de drones y maquinaria de precisión en el área agrícola.

La jornada incluyó actividades recreativas al aire libre y puestos de cerca de 20 emprendedores. Según el secretario académico, el objetivo fue que quienes están por terminar la secundaria pudieran conocer de primera mano cómo se aprende y se trabaja en un oficio.

La actividad dio paso al 1.º Congreso Nacional de Formación en Oficios (CoNaFO), previsto para el jueves y el viernes. El encuentro abordará la inteligencia artificial, el desarrollo productivo y el desarrollo sostenible, con representantes de universidades nacionales y disertaciones de Patricia Jebsen y Pablo Heinig.