Vacunación antigripal 2026: en una semana se aplicaron 13 mil dosis

La campaña de vacunación antigripal 2026 registró un arranque récord en la provincia, con la aplicación de 13 mil dosis en tan solo una semana, lo que provocó el agotamiento total de las vacunas enviadas por Nación para esta primera etapa.

Desde el sistema sanitario provincial informaron que actualmente se encuentran a la espera de nuevas partidas para dar continuidad a la inmunización en todo el territorio.

El dato cobra relevancia al compararlo con la campaña anterior: en 2025, esa misma cantidad de dosis se había aplicado a lo largo de 45 días, lo que evidencia una respuesta significativamente mayor de la población objetivo en este año.

El avance de la campaña fue posible gracias al trabajo intensivo de los equipos de Salud, que desplegaron operativos en hospitales, centros de salud, residencias de adultos mayores y también en domicilios particulares de personas con movilidad reducida.

Las autoridades destacaron que, una vez recibidas las nuevas dosis, la vacunación continuará de manera habitual en los distintos efectores sanitarios, manteniendo la prioridad en los grupos incluidos en esta etapa, como adultos mayores, personas con factores de riesgo y personal de salud.

Este fuerte inicio posiciona a la campaña 2026 como una de las más dinámicas de los últimos años, en un contexto donde la prevención y la cobertura sanitaria vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.