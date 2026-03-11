Vacunación antigripal 2026: la campaña comienza este miércoles en Argentina y se adelanta tres semanas

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará este miércoles en toda Argentina, tres semanas antes que el año pasado. La decisión del Ministerio de Salud de la Nación responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor capacidad de transmisión.

Según un informe del Ministerio de Salud de la Nación, el objetivo principal de la campaña es fortalecer la inmunidad en los grupos que pueden desarrollar complicaciones graves y, al mismo tiempo, reducir el impacto de la gripe en el sistema sanitario.

La vacunación está dirigida principalmente a niños de entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas, puérperas —hasta 10 días posteriores al alta de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo— y personas de cualquier edad con factores de riesgo.

Las dosis estarán disponibles de manera gratuita en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país. Además, la vacuna antigripal puede aplicarse en simultáneo con otras vacunas del Calendario Nacional de Vacunación.

Más de 8 millones de dosis para la campaña 2026

Para garantizar la cobertura en todo el territorio, el Ministerio de Salud adquirió 8.160.000 dosis de vacunas.

Del total:

4.700.000 dosis corresponden a la vacuna antigripal para adultos

2.300.000 dosis a la vacuna adyuvantada ( aTIV )

1.160.000 dosis a la vacuna antigripal pediátrica

La distribución comenzó a principios de febrero y ya se enviaron más de 1.800.000 dosis a las distintas jurisdicciones del país. Antes de que finalice marzo está previsto un nuevo envío de 1.018.640 dosis.

Preparación del sistema sanitario

En paralelo al inicio de la campaña, el Ministerio de Salud de la Nación implementó una estrategia integral de preparación que incluyó la capacitación de equipos de salud de todo el país y la publicación de los Lineamientos Técnicos de Vacunación Antigripal 2026.

Este documento detalla la población objetivo, la composición de la vacuna, el esquema de vacunación del Calendario Nacional y las pautas de aplicación para garantizar una implementación uniforme en todo el sistema sanitario.

Monitoreo en tiempo real de la campaña

Además, la cartera sanitaria desarrolló un tablero de seguimiento digital que permitirá monitorear en tiempo real el avance de la vacunación en cada provincia.

La herramienta recopilará información cargada por los equipos de salud y permitirá analizar las coberturas alcanzadas, detectar posibles brechas y mejorar la toma de decisiones dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Con esta estrategia, el Gobierno nacional busca anticiparse al incremento de virus respiratorios y reforzar la protección de la población más vulnerable.