Vacunas en Argentina: el Gobierno garantiza el abastecimiento del Calendario Nacional junto a la OPS

El Gobierno nacional confirmó que está garantizado el abastecimiento de vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, a través de un acuerdo de cooperación con la Organización Panamericana de la Salud. La medida busca asegurar la disponibilidad de dosis en todas las jurisdicciones y sostener las coberturas de inmunización.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que el convenio permitirá continuar con la adquisición de vacunas mediante el Fondo Rotatorio de la OPS, un mecanismo regional que facilita el acceso equitativo a insumos sanitarios a precios competitivos.

En ese marco, las autoridades destacaron que el objetivo es garantizar la continuidad de las campañas de vacunación en todo el territorio argentino, en línea con las recomendaciones internacionales y los estándares de salud pública.

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina es uno de los más completos de la región e incluye vacunas obligatorias y gratuitas para distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez. Su cumplimiento es clave para prevenir enfermedades y evitar brotes epidemiológicos.

El acuerdo con la OPS se da en un contexto donde distintos países de la región han enfrentado dificultades en el acceso a vacunas, producto de tensiones en los mercados internacionales y cambios en la demanda global. Frente a este escenario, la articulación con organismos multilaterales se presenta como una herramienta estratégica para sostener la provisión.

Desde el Gobierno remarcaron que la vacunación continúa siendo una política pública prioritaria y subrayaron la importancia de que la población complete los esquemas correspondientes según las indicaciones oficiales.