Vandalismo en Villa Mercedes: deberán reemplazar 110 luminarias tras daños en el alumbrado público

Un hecho de vandalismo en el cableado del alumbrado público provocó daños en distintos sectores de Villa Mercedes. Según informó la Municipalidad, será necesario reemplazar 110 luminarias para recuperar el servicio.

La afectación alcanza sectores de las calles Junín, Güemes, D. Bodo, Tito Della Vedova y Perú, además de otras zonas que el comunicado no precisa.

El municipio indicó que las luminarias que deben reemplazarse son del tipo Magnolia de 60 watts. También señaló que sus equipos ya trabajan en tareas de mantenimiento y reposición para restablecer la iluminación.

La comunicación oficial no informó un plazo estimado para completar los trabajos ni identificó a los responsables del daño.

Fuente: Municipalidad de Villa Mercedes