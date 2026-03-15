Vandalismo y robo en el Colegio Isabel La Católica de Villa Mercedes: denunciaron daños y sustracción de sanitarios

Un nuevo episodio de vandalismo y robo ocurrió en el Colegio Isabel La Católica, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, donde desconocidos ingresaron al edificio y sustrajeron elementos del baño del nivel primario. El hecho fue denunciado ante la Policía de San Luis, mientras que familias de la comunidad educativa expresaron su preocupación a través de redes sociales.

Robaron sanitarios del baño del nivel primario

Según informaron desde la institución, el episodio ocurrió este domingo por la tarde, cuando personas aún no identificadas forzaron una puerta para ingresar al establecimiento.

Una vez dentro del edificio, sustrajeron dos inodoros del baño de varones del nivel primario, además de provocar daños en el acceso utilizado para ingresar al colegio.

Las autoridades del establecimiento confirmaron que ya se realizó la denuncia correspondiente en la comisaría, con el objetivo de que se inicie la investigación y se identifique a los responsables.

Preocupación en la comunidad educativa

El hecho generó indignación y preocupación entre padres y docentes, quienes difundieron públicamente la situación para pedir mayor atención de las autoridades y visibilizar lo ocurrido.

Según señalaron en el mensaje difundido, no se trata de un hecho aislado, ya que en las últimas semanas se registraron al menos dos robos en el establecimiento.

“Necesitamos que se difunda, que llegue a las autoridades y a la gente del barrio La Ribera. En dos semanas ya son dos robos”, expresaron desde la comunidad educativa.

Reclaman mayor seguridad en la zona

El colegio se encuentra en un sector de Villa Mercedes donde vecinos y familias vienen manifestando preocupación por distintos episodios de inseguridad.

Ante esta situación, padres y autoridades educativas solicitaron mayor presencia policial y medidas de prevención, para evitar nuevos hechos que afecten al establecimiento y a la comunidad escolar.

La investigación quedó ahora en manos de la Policía de San Luis, que deberá avanzar con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido.