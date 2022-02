Vélez e Independiente igualaron sin goles en el José Amalfitani

Pese a que tuvieron buenas intenciones, las mismas no se consolidaron en la red y por ese motivo Vélez e Independiente igualaron esta noche sin goles en el partido que disputaron en el estadio José Amalfitani por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Ambos equipos terminaron con un hombre menos, dado que a los 39 minutos del primer tiempo fue expulsado el defensor Matías De los Santos, en el local, y a los 18 del complemento el que recibió la tarjeta roja fue Joaquín Laso.

En la próxima jornada Vélez irá de visita a Parque de los Patricios para medirse con Huracán, mientras que el “rojo” será visitante de Boca.

Ambos equipos se mostraron predispuestos para ir a buscar el partido, cada uno con sus herramientas, aunque en ese contexto fue Vélez el que presentó mejores argumentos, con un medio campo de buen pie y dos delanteros con picardía como Janson y Pratto.

Independiente dependió mucho de lo que pudiera crear el colombiano Andrés Roa, quien a veces se desconectó del partido, pero la capacidad de Battallini compensó algunos momentos.

Si bien Vélez tuvo un cabezazo de Gianetti que pegó en el travesaño, la respuesta fue un remate de Roa que se fue alto y después un cabezazo de Bouzat pegó en el horizontal tras un manotazo del arquero Bacchia.

Una mala entrada de De los Santos sobre Battallini, lo hizo irse antes a las duchas, pero en el complemento Laso le pegó a Janson y quedaron iguales en cantidad de jugadores.

La parte final encontró a los dos equipos intentando, pero con más empuje y fricción que ideas, y si bien Orellano y Guidara remataron cerca de los postes, el cero quedó inamovible.

Estas son las formaciones de ambos equipos:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B – Fecha 3.

Vélez – Independiente.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Julián Jerez.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Gianetti, Francisco Ortega, Santiago Cáseres, Nicolás Garayalde, Luca Orellano, Agustín Bouzat, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente: Renzo Bacchia; Alex Vigo, Juan Insaurralde, Sergio Barreto, Thomas Ortega, Carlos Benavídez, Lucas Romero, Alan Soñora, Andrés Roa, Leandro Fernández y Damián Battallini. DT: Eduardo Domínguez.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Joaquín Laso por Barreto (I) y Gastón Togni por Ortega (I), 17m Agustín Mulet por Caseres (VS) y Santiago Sosa Sánchez por Pratto (VS), 19m Julián Romero por Benavídez (I), 30m Tomás Pozzo por Leandro Fernández(I), 38m Emanuel Insúa por Bouzat (VS) y Lucas González por Roa (I), 44m Franco Díaz por Garayalde (VS) y Julián Fernández por Orellano (VS).

Incidencia en el primer tiempo: 37m expulsado De los Santos (VS).

Incidencia en el segundo tiempo: 18m expulsado Laso (I).

