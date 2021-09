Vélez fue contundente y goleó a Unión por 4 a 0 en Liniers

Vélez fue efectivo y contundente y goleó esta noche a Unión de Santa Fe por 4 a 0, en un encuentro que se disputó en el estadio “José Amalfitani” por la décima fecha de la Liga Profesional.

Los goles del conjunto velezano fueron obra de Lucas Orellano, a los 9 minutos, Juan Lucero, a los 11, Lucas Janson, a los 31 y Ricardo Centurión, a los 41, todos en el segundo tiempo.

En la primera etapa el arquero Sebastián Moyano le atajó un penal a Thiago Almada, a los 39, mientras que Unión terminó con diez hombres por la expulsión del lateral Franco Calderón, a los 36 del complemento.

Con este resultado Vèlez suma 13 puntos, en la décima posición, y Unión quedó con 12, en la decimonovena ubicación.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue más contundente que Unión en todo momento, más allá que el primer tiempo terminó empatado sin goles.

Luca Orellano fue tremendo para el fondo de la visita, porque siempre desniveló por la derecha y a los 16 estrelló el balón en el travesaño.

Luego fue Almada el que remató cerca del poste izquierdo de Moyano, y a los 40 ambos volvieron a verse las caras, pero esta vez el arquero le atajó el penal a la joya velezana.

Unión solo llegó con un remate de Borgnino a los 40, que se fue cerca del poste izquierdo, pero nunca más volvió a acercarse con peligro ante el arco defendido por Hoyos.

El segundo tiempo fue todo color local, cuando a los 9 Orellano recibió en el área y tras un amague fusiló a Moyano para abrir el marcador.

Unión acusó recibo del gol en contra, y en un desborde de Guidara por la derecha, Lucero tocó en medio del área y otra vez Moyano debió sacarla de adentro de su arco.

Los cambios no ayudaron a Unión, porque los que hizo Vélez fueron más eficientes y ahí apareció Janson para estirar las diferencias con un cabezazo que Moyano no pudo contener.

Ya con tanta desventaja, el “tatengue” se quedó con diez hombres por la expulsión de Calderón y así fue que Vélez volvió a marcar, cuando Centurión tocó a la red un centro desde la izquierda.

Síntesis. Liga Profesional. Fecha 10.

Vélez 4 – Unión 0.

Estadio: José Amalfitani (Vélez)

Árbitro: Fernando Rapallini

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Luca Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Unión: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Britez, Claudio Corvalán, Mauro Pittón, Gonzalo Comas, Ezequiel Cañete; Kevin Zenón, Nicolás Cordero y Marco Borgnino. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Goles en el segundo tiempo: 9m Orellano (VS), 11m Lucero (VS), 31m Janson (VS), 41m Centurión (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Gastón González por Zenón (U), 16m Cristian Insaurralde por Comas (U), 22m Gerónimo Poblete por Mancuello (VS) y Miguel Brizuela por Ortega (VS), 33m Ricardo Centurión por Orellano (VS) y Bouzat por Almada (VS), 35m Enzo Roldán por Mauro Pittón y Juan Nardoni por Borgnino (U), 38m Cristian Tarragona por Lucero (VS), 42m Juan Manuel García por Cordero (U).

Incidencia en el primer tiempo: 39m Moyano (U) le atajó un penal a Almada (VS).

Incidencia en el segundo tiempo: 36m expulsado Calderón (U).