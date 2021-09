Vélez fue más, pero Gimnasia supo defenderse bien y empataron sin goles

Vélez fue más incisivo, pero Gimnasia y Esgrima La Plata pudo contener los embates y por eso ambos igualaron 0 a 0 en el partido disputado esta noche en el bosque platense por la undécima fecha de la Liga Profesional.

El partido fue levemente favorable para el conjunto de Liniers, pero falló en la puntada final como para poder quedarse con la victoria.

Con este resultado, Vélez está en la décima posición con 14 puntos, mientras que el “lobo” solo suma 11 y está en la vigésima primera colocación.

Un tremendo disparo de Thiago Almada que sacó Rodrigo Rey en gran intervención, fue el aviso que a los 5 minutos de juego Vélez le dio a Gimnasia y Esgrima, de lo que iba a suceder en la noche.

Pero el equipo de Néstor “Pipo” Gorosito no se quedó quieto y a los 26 casi abre el marcador, primero cuando Eric Ramírez remató y el balón pegó en un defensor y luego fue Hoyos el que le tapó el zapatazo a Leonardo Morales.

El “lobo” mostró buenas opciones cada vez que Carbonero encaró el área contraria y a los 37 Hoyos le tapó un remate al colombiano, en un momento crucial del partido.

En el final de esa etapa Federico Mancuello sacó un zurdazo tremendo que Rey mandó al córner, para terminar un primer tiempo activo.

La primera media hora del complemento fue muy trabada, con imprecisiones de ambos lados y con un Vélez que intentó ser más claro que el “lobo”.

Otra vez Rey fue el salvador de su equipo, ante un remate de Caseres desde afuera del área.

Vélez fue el que mostró las mejores variantes, sobre todo por el peso de sus individualidades, y a los 37 un tiro libre de Almada se estrelló en el travesaño, cuando Rey ya estaba vencido.

En el final, más con ganas que con idea, Centurión se metió en el área y remató exigido, pero el balón se fue cerca del poste izquierdo de Rey.

Síntesis: Liga Profesional.

Fecha 11.

Gimnasia (LP) – Vélez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia y Esgrima La Plata).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Eric Ramírez, Harrinson Mancilla, Brahian Alemán, Johan Carbonero; Luis Rodríguez y Nicolás Contín. DT: Néstor Gorosito.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Luca Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: 23m Cristian Tarragona por Lucero (VS) y Gerónimo Poblete por Mancuello (VS), 28m Sebastián Cocimano por Contín (G), Franco Torres por Ramírez (G) y Ricardo Centurión por Janson (VS), 33m Carlos Insaurralde por Luis Rodríguez (G), 38m Agustín Bouzat por Almada (VS) y Mateo Pellegrino por Orellano (VS), 39m Emanuel Ceccini por Aleman (G).