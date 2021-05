Vélez le ganó con lo justo a Patronato 1 a 0 y aseguró el primer lugar en la Zona B

Vélez sufrió más de la cuenta, pero se aseguró el primer puesto de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, tras vencer hoy a Patronato de Paraná por la duodécima fecha, en el estadio “José Amalfitani”.

El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Ricardo Centurión, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, luego de una falta de Oliver Benítez sobre Cristian Tarragona.

Con este resultado, Vélez se aseguró la primera plaza de la zona y acumula 28 puntos, mientras que lo escoltan Boca y Talleres de Córdoba con 19, y el cuarto -de la zona de clasificación- es Independiente con 17 unidades.

El equipo de Liniers venía de recibir una derrota ante Liga de Quito por la Copa Libertadores (3-1), y sumó su tercer partido en seis días.

En el principio el que avisó por dos fue el “patrón”, primero con un cabezazo del uruguayo Sebastián Sosa Sánchez que dio en el travesaño, y luego con otro de Rolando García Guerreño que se fue apenas desviado.

Claro que luego del sofocón los dirigidos por Mauricio Pellegrino se acomodaron en el campo de juego, y si bien no tuvieron mucho protagonismo en el área rival, al menos controlaron

el balón.

Vélez apenas remató una sola vez al arco, con un disparo de Centurión desde afuera del área, pero el balón se fue alto.

A los 40 Benítez no llegó a tiempo y derribó a Tarragona en el área, y la pena máxima la ejecutó Centurión en gran forma. Patronato logró siempre ganar en el área rival, pero la poca

fortuna y los palos le negaron el gol del empate, mientras que Vélez trató de alguna manera evitar eso, pero no lo logró.

Cansado por el esfuerzo de la semana, Vélez apostó por darle la pelota a Patronato, que buscó insistentemente por Gudiño o alguna corajeada de Sosa Sánchez, y salir de contragolpe.

Para eso Pallegrino realizó cambios para oxigenar al equipo y si bien logró tener aire, las piernas no lo dejaron ser efectivos en los últimos metros, pero con los tres puntos en casa.

Síntesis:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B – Fecha 12.

Vélez 1 – Patronato 0.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Vélez: Alexander Domínguez; Hernán De La Fuente, Damián Fernández, Luis Abram, Joaquín García; Luca Orellano, Agustín Mulet, Pablo Galdames, Ricardo Centurión, Cristian Tarragona y Agustín Bouzat. DT: Mauricio Pellegrino.

Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez, Gustavo Canto; Franco Leys; Gabriel Gudiño, Brian Nievas, Héctor Canteros, Nicolás Delgadillo;

Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

Gol en el primer tiempo: 40m Centurión (VS), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 11m Junior Arias por Nievas (P), 19m Santiago Caseres por Galdames (VS) y Miguel Brizuela por Abram (VS), 28m Thiago Almada por Centurion (VS) y Lucas Janson por Orellano (VS), 29m Lautaro Comas por Gudiño (P) y Martín Garay por Delgadillo (P), 33m Matías De los Santos por Fernandez (VS), 38m Bruno Uribarri por Canto (P) y Nicolás Franco por Leys (P).