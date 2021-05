Vélez ratificó su buen momento al golear a Gimnasia en La Plata

Vélez Sarsfield, con formación alternativa, se impuso categóricamente a Gimnasia y Esgrima por 5 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado esta tarde en el estadio “Juan Carmelo Zerillo”, en el marco de la decimotercera y última jornada de la zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Cristian Tarragona, a los 11 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Liniers, en tanto que Ricardo Centurión, a los 41 y 43 del mismo período, aumentó la diferencia para la visita.

Ya en el complemento, Agustín Bouzat, a los 37 minutos, y Thiago Almada, a los 38, le dieron cifras definitivas al tanteador.

El dueño de casa terminó con diez jugadores por la expulsión de Matías Melluso, a los 32 minutos de la segunda etapa.

La remota posibilidad que mantenía el cuadro platense de clasificar entre los cuatro primeros se desvaneció casi de inmediato. A partir de un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Orellano y una hermosa volea de Tarragona que dejó sin chances a Rey, el quimérico sueño “Mens-sana” comenzó

a derribarse como un castillo de naipes.

Sin volumen de juego ni efectividad, el dueño de casa se fue consumiendo en su impotencia ante un cuadro de Pellegrino con un alto nivel de juego pese a resguardar a varios titulares de cara al choque clave del jueves venidero ante Liga Universitaria de Quito en el José Amalfitani por la Copa

Libertadores de América.

Dos excelentes maniobras del hoy iluminado Centurión le fueron dando forma de goleada a la victoria visitante antes del descanso. En la primera acción, un remate de “Ricky” que dio en la humanidad de Coronel y desubicó al sufrido arquero local y luego un mal rechazo de Mancilla que capturó el exRacing y Boca parándola con el pecho para luego “fusilar” a Rey.

El complemento pareció estar de más entre un Vélez que le bajó una marcha a su búsqueda y un Gimnasia con un paupérrimo nivel de juego.

Ya con un hombre menos por la expulsión de Melluso, el “Tripero” bajó los brazos y casi por decantación su adversario terminó por darle cifras astronómicas al score final.

Agustín Bouzat corrigiendo un remate pifiado de Monzón y luego un disparo de Almada que dio nuevamente en el desafortunado Coronel antes de ingresar al arco, le permitieron al cuadro de la Capital Federal borrar literalmente del terreno a un Gimnasia que por lejos disputó el peor partido de los

últimos tiempos.

Ésta es la síntesis del partido:

Gimnasia 0 – Vélez 5.

Estadio: Gimnasia (LP).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales,

Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Víctor

Ayala, Harrinson Mancilla, Johan Carbonero, Brahian Alemán;

Lucas Barrios. DT: Leandro Martini-Mariano Messera.

Vélez: Alexander Domínguez; Joaquín García, Matías de los

Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela; Hernán De La Fuente,

Santiago Cáseres, Luca Orellano, Nicolás Garayalde, Ricardo

Centurión; Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el primer tiempo: 11m. Tarragona (VS), 41m. R.

Centurión (VS), 43m. R. Centurión (VS).

Goles en el segundo tiempo: 37m. Bouzat (VS), 38m. Almada

(VS).

Cambio en el primer tiempo: 37m. Matías Pérez García por

Guiffrey (G).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Nicolás Contín por L.

Barrios (G), 12m. Matías Miranda por V. Ayala (G), 17m. Thiago

Almada por Gianetti (VS), 17m. Agustín Mulet por Cáseres (VS),

28m. Agustín Bouzat por R. Centurión (VS), 33m. Lucas Licht por

Carbonero (G), 35m. Francisco Ortega por J. García (VS), 35m.

Florián Monzón por Orellano (VS).

Expulsado en el segundo tiempo: 32m. Melluso (G).