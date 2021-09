Vélez se lo dio vuelta a Aldosivi y le ganó por 3 a 2

Vélez logró reponerse pronto y le dio vuelta el partido a Aldosivi de Mar del Plate para vencrlo por 3 a 2, en un partido que se disputó en el estadio “José Amalfitani” por la duodécima fecha de la Liga Profesional.

El conjunto visitante se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol del mediocampista -ex Vélez- Francisco Cerro, pero el local lo empató con el tanto de Thiago Almada, a los 22, ambos en el primer tiempo.

Sin embargo, en el complemento el equipo de Liniers se lo dio vuelta con los tantos de Juan Lucero, a los 16, de penal, y otra vez Almada, a los 36, mientras que Martín Cauteruccio, a los 44, acortó diferencias para el “tiburón”.

Con este resultado, Vélez suma 17 puntos y está en la séptima ubicación de la tabla de posiciones, en tanto que Aldosivi está en la décimo novena colocación con 13 unidades, pero tiene el peor promedio en la lucha por el descenso.

El conjunto de Fernando Gago salió decidido a buscar los tres puntos, y a los 10, tras un buen desborde por izquierda, el centro al área lo encontró a Cerro, quien definió de gran forma ante la salida de Hoyos.

Mejor volumen de juego y con variantes, Vélez no se quedó quieto y tomó las riendas del encuentro, por eso luego de una buena combinación entre Orellano y Almada, el chico de Fuerte Apache definió ante la salida de Devecchi.

En el complemento el dominio de Vélez se hizo más notorio, porque Orellano desniveló por derecha y Almada siempre puso la gambeta en pos del juego colectivo.

Una buena triangulación terminó en una falta dentro del área y el penal para el local lo ejecutó de gran forma Lucero, para poner a Vélez adelante en el marcador.

Aldosivi no pudo reaccionar, porque su juego se volvió repetitivo y sin sorpresa, mientras que del lado de enfrente Almada siguió haciendo de las suyas y por izquierda volvió a sentenciar a Devecchi para el 3 a 1.

Sin embargo, cuando el tiempo expiraba, Vélez marcó mal y el centro desde la izquierda lo encontró a Cauteruccio, que dejó inmóvil a Hoyos.

Síntesis:

Liga Profesional.

Fecha 12.

Vélez 3 – Aldosivi 1.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Andrés Merlos.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Federico Mancuello,

Luca Orellano, Thiago Almada, Lucas Janson y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Francisco Cerro, Gastón Gil Romero, Francisco Grahl, Federico Milo; Martín Cauteruccio y Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 10m Cerro (A), 22m Almada (VS).

Goles en el segundo tiempo: 22m Lucero (VS), penal, 36m Almada (VS).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Gerónimo Poblete por Caseres (VS), 13m Federico Grahl por Gil Romero (A) y Javier Iritier por Andrada (A), 23m Leandro Maciel por Milo (A), 33m Agustín Bouzat por Orellano (VS), 35m Cristian Tarragona por Lucero (VS) y Ricardo Centurion por Janson (VS), 38m Mario Lopez por

Braida (A) y Lautaro Rinaldi por Iñiguez (A), 43m Nicolás Garayalde por Almada (VS).