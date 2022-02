Vélez tuvo mejor juego que Aldosivi y le ganó 2 a 0 en Liniers

Vélez tuvo un mejor juego colectivo y además hizo prevalecer sus individualidades para vencer hoy a Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0, en el encuentro disputado en el estadio “José Amalfitani” por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Los goles del equipo conducido por Mauricio Pellegrino fueron obra de Luca Orellano, a los 19 minutos y Lucas Janson, a los 28, ambos en el segundo tiempo.

El “tiburón” terminó con un hombre menos por la expulsión del juvenil Nicolás Valentini, por doble amarilla, a los 44 del complemento.

En la próxima jornada Aldosivis recibirá a Boca, mientras que “El Fortín” visitará a Rosario Central.

Vélez supo crear un circuito de juego más que interesante con un Lucas Pratto movedizo que le permitió no solo estar en posición de gol, sino también aportar asistencia a Janson y darle espacio a la llegada de los mediocampistas.

Sin embargo José Devecchi le tapó unas muy buenas llegadas a Garayalde y el propio Pratto, y así pudo mantener su valla en cero en la etapa inicial.

Pero en el complemento un centro de Janson le quedó a Orellano y definió ante la salida del arquero, y ahí Aldosivi se adelantó para poder tener sus chances, con el regreso de Santiago Silva y la potencia de Andrés Ríos, pero sin tanta puntería.

Una gran jugada colectiva entre Sosa Sánchez, Pratto y Janson, le permitió a este último vencer a Devecchi y si bien el “tiburón” pudo tener el descuento, el resultado terminó siendo justo.

Síntesis:

Copa de la Liga Profesional 2022.

Zona B-Primera Fecha.

Vélez 2 – Aldosivi 0.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Agustín Mulet, Luca Orellano; Agustín Bouzat, Lucas Pratto y Lucas Janson. DT: Mauricio Pellegrino.

Aldosivi: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Fernando Román Villalba; Marcelo Meli, Leandro Maciel; Matías Pisano, Tomás Martínez, Edwin Mosquera y Andrés Ríos. DT: Martín Palermo.

Goles en el segundo tiempo: 19m Orellano (VS), 28m Janson (VS).

Cambio en el primer tiempo: 30m José Florentin por Bouzat (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Sebastián Sosa Sánchez por Garayalde (VS) y Tomás Guidara por Jara (VS), 21m Braian Martínez por Mosquera (A), 22m Santiago Silva por Tomás Martínez (A), 34m Jonathan Zacaría por Meli (A), 38m Emanuel Insúa por Ortega (VS) y Franco Díaz por Pratto (VS).

Incidencias en el segundo tiempo: 45m expulsado Valentini (A).

