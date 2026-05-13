Venta de terrenos municipales en Villa Mercedes: detuvieron a un segundo acusado por la estafa a 20 familias

La causa por la presunta venta fraudulenta de terrenos municipales en Villa Mercedes sumó un nuevo detenido. Un joven de 24 años fue arrestado este martes por la tarde, acusado de participar como coautor en las maniobras investigadas por la Justicia, en un expediente donde ya se encuentra imputada Mayte Reyna del Portugal Escudero.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), por orden del fiscal de Instrucción N°4, Leandro Estrada.

La causa investiga una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos que pertenecían a la Municipalidad de Villa Mercedes y que habrían sido comercializados de manera irregular a unas 20 familias.

Según la acusación fiscal, los damnificados habrían adquirido supuestos derechos posesorios sobre lotes que en realidad no podían ser transferidos legalmente. Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que los compradores fueron inducidos a creer que accedían legítimamente a los terrenos.

“Cedió a los damnificados un derecho que no tiene, y que les hizo creer que sí los tenían”, había señalado la acusación contra Escudero, quien permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial bajo cargos vinculados a un presunto fraude millonario.

El conflicto tomó mayor dimensión cuando comenzaron obras de viviendas sociales sobre esos terrenos. La situación se desencadenó luego de que, en diciembre del año pasado, la Municipalidad cediera oficialmente las tierras al Gobierno provincial para la construcción de casas sociales.

Cuando iniciaron los trabajos, varias personas se presentaron afirmando haber comprado esos lotes y considerarse propietarias, lo que derivó en las denuncias penales y la posterior investigación judicial.

Desde marzo, cuando se dictó la prisión preventiva de Mayte Reyna del Portugal Escudero, el fiscal Estrada había advertido que existían más personas involucradas en las maniobras. Incluso, indicó que la cantidad de damnificados podría ser superior a las 20 familias inicialmente identificadas.

La Fiscalía sostiene que la maniobra defraudatoria se basó en cesiones de derechos posesorios sin respaldo legal ni documentación válida que acreditara la propiedad de los terrenos.

La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones en el marco de una causa que generó fuerte repercusión en la ciudad.