Venta ilegal de terrenos: ordenaron detener y trasladar al Penal a Mayte Reyna del Portugal Escudero

La Justicia ordenó la inmediata detención y el traslado al Servicio Penitenciario Provincial de Mayte Reyna del Portugal Escudero, imputada en la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos. La decisión fue adoptada luego de una audiencia de revisión solicitada por la Fiscalía y la Querella.

El Tribunal entendió que continúan vigentes los riesgos procesales evaluados durante la investigación y resolvió aplicar una medida de coerción de mayor intensidad por un plazo de 40 días.

La decisión que había tomado el Juzgado de Garantía

La resolución modifica lo dispuesto durante una audiencia celebrada el 14 de agosto, cuando el Juzgado de Garantía había establecido que, desde el 16 de agosto, Escudero podía continuar sometida al proceso bajo medidas menos gravosas que la detención.

Entre las condiciones impuestas figuraban la prohibición de salir de la provincia de San Luis, no mantener contacto con otras personas involucradas en la causa y presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal para firmar el libro correspondiente.

También debía fijar residencia en Villa Mercedes y comunicar cualquier modificación de domicilio.

La decisión fue cuestionada posteriormente por la Fiscalía y la Querella, que solicitaron su revisión.

El Tribunal consideró que persisten los riesgos procesales

La audiencia de revisión estuvo a cargo de un Tribunal integrado por los jueces Marcelo Bustamante Marone, María Moserrath Bocca y Hernán Herrera, mientras que como secretaria intervino Analía Dalmasso.

Durante la audiencia, las partes expusieron sus argumentos respecto de la situación procesal de la imputada. El debate estuvo centrado principalmente en la vigencia de los riesgos procesales y en la proporcionalidad de las medidas de coerción frente al estado actual de la investigación.

Al resolver, los magistrados consideraron que todavía existen circunstancias que justifican una medida más restrictiva.

Entre los elementos evaluados aparecen los riesgos de entorpecimiento de la investigación, relacionados con maniobras denunciadas por la Fiscalía, además de actuaciones desarrolladas en el ámbito civil y cuestiones vinculadas con los domicilios informados dentro de la causa.

La complejidad de la investigación

Otro de los factores considerados por el Tribunal fue la complejidad de la causa y la necesidad de garantizar los fines del proceso mientras avanza la investigación.

Los jueces determinaron que resulta razonable establecer la medida de coerción por 40 días, teniendo en cuenta que el expediente avanza hacia la etapa intermedia y que deberá realizarse el correspondiente control de acusación.

También se tuvo en cuenta el compromiso asumido por el representante del Ministerio Público Fiscal de coordinar un traslado conjunto con las partes querellantes, buscando evitar superposiciones que puedan provocar nuevas demoras en los plazos procesales.

Ordenaron su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario

Con esos fundamentos, el Tribunal hizo lugar al pedido de revisión presentado contra la resolución anterior.

En consecuencia, ordenó la inmediata detención de Mayte Reyna del Portugal Escudero y dispuso su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá permanecer bajo la medida de coerción fijada por 40 días, mientras continúa avanzando la causa por la presunta venta ilegal de terrenos.

La resolución representa un cambio respecto de la situación procesal establecida días atrás por el Juzgado de Garantía y mantiene a la imputada privada de su libertad durante una etapa considerada relevante para el avance de la investigación.