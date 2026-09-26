Viales denuncian que más de $1 billón destinado a rutas no se aplicó a obras

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) denunció que, entre 2024 y mayo de 2026, se recaudaron $1.503.252 millones destinados a infraestructura vial, pero se aplicaron $394.406 millones a obras. La organización pidió explicaciones sobre el destino de los recursos mientras avanza el esquema de concesiones de rutas nacionales.

Según los datos difundidos por el gremio, la inversión en obras representó cerca del 26% de lo recaudado en ese período. El sindicato sostuvo que, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón de los recursos del sistema vial permanecía colocado en plazos fijos y títulos públicos.

La secretaria general de STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó que se argumente falta de fondos para mantener las rutas mientras, de acuerdo con la documentación citada por el sindicato, esos recursos no se destinan a trabajos viales. El gremio vinculó esa situación con el deterioro de la Red Vial Nacional, aunque la denuncia sobre el uso de los fondos requiere distinguirse de una constatación independiente sobre el estado de cada ruta.

El planteo se produjo en medio de la implementación de la Red Federal de Concesiones, mediante la cual el Gobierno nacional prevé entregar a operadores privados la explotación y el mantenimiento de distintos corredores bajo el régimen de concesión por peaje. El sindicato afirmó que se evalúa incorporar 26 nuevos tramos y rechazó que la rentabilidad privada sea el criterio decisivo para definir el futuro de la infraestructura vial.

Aleñá también advirtió sobre la capacidad de control de Vialidad Nacional. Según señaló, el organismo deberá supervisar los corredores concesionados mientras se impulsa un nuevo programa de retiro voluntario que podría reducir su personal técnico.

El sindicato calificó la política vial oficial como un proceso de desfinanciamiento y cuestionó que el deterioro de las rutas se utilice como argumento para ampliar las concesiones. Se trata de una posición del gremio, no de una conclusión establecida por las resoluciones que regulan las licitaciones.

Fuentes: Comunicado y cifras difundidas por STVyARA; resoluciones 112/2026 y 174/2026 del Ministerio de Economía, sobre etapas de la Red Federal de Concesiones. MINISTERIO DE ECONOMIA