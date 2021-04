Víctor Hugo Morales volvió a dar positivo en coronavirus: “Sigo habitado por el COVID-19″

Al cierre de su programa radial, Víctor Hugo Morales contó su desazón porque volvió a dar positivo en un hisopado para detectar el COVID-19. El periodista ingresó el 23 de marzo al Sanatorio Los Arcos por una neumonía bilateral y la semana pasada fue trasladado a una clínica porteña para comenzar la rehabilitación pulmonar y física antes de regresar a su casa.

“No tengo una buena noticia: entró un médico y me dijo que el hisopado que me hicieron cuando entré, da positivo. O sea, todavía estoy habitado, de alguna manera, por el virus. No se fue o está muerto dentro de mí, o está ahí. Es una cosa muy llamativa y la verdad que se pone pesado el tema. Y bueno, se los cuento porque es un retroceso”, aseguró al aire de AM 750.

Pese a que su evolución es favorable, el conductor explicó su angustia porque aún no puede iniciar su recuperación. “Llevo cuatro o cinco días sin poder empezar porque cuando entré aquí, por razones de seguridad me hicieron ese hisopado, y ahora dio que nuevamente estoy con coronavirus. No lo puedo creer, con franqueza”, lamentó.

Luego, se mostró optimista y aseguró que se encuentra fuerte para afrontar este imprevisto. “Yo lo asumo bien, yo llevo bien estas cosas”, reconoció. Por otra parte, le pidió a los oyentes que no se descuiden y difundan las consecuencias que puede tener la enfermedad. “Díganle a toda persona que no se comporta como corresponde, en función del covid-19, de qué manera persiste y sigue dando una pelea horrorosa dentro de los cuerpos de los que se apropia”, cerró.

“Mi cuerpo está muy envejecido, el virus te tira para abajo”

Hace casi dos semanas, Morales había compartido su alegría porque había dejado de utilizar un respirador. En ese momento, el histórico relator estaba a punto de dejar la terapia intensiva para pasar a una sala general ya que no necesitaba más la asistencia mecánica.

Ante este panorama alentador, el histórico relator agradeció cómo fue atendido por el personal de salud: “Fue muy angustiante, una neumonía muy severa. De esas que pueden costarte la vida. He tenido que consumir muchísimo oxígeno, todavía lo estoy haciendo. Ha sido tan grande el esfuerzo de los médicos y los enfermeros que mi gratitud no puedo ponerla en palabras”.

Durante la charla, Morales también describió algunas de las secuelas que le ha dejado la enfermedad: “Guardo una gran angustia porque esto podría haber sido evitable para miles de personas. El deterioro que deja el COVID-19 es impresionante. Veo a mi cuerpo muy envejecido, el virus te tira para abajo. Ha sido una experiencia muy dolorosa y traumática”.